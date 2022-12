LOSC Mercato : Fonseca prépare un important chamboulement à Lille

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2022 à 19:02

Si Olivier Letang a annoncé que le LOSC ne recrutera pas forcément durant l’hiver, Paulo Fonseca compte bien apporter du changement au sein de son groupe.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube de son club, Olivier Letang s’est exprimé sur le mercato hivernal de Lille OSC. S’il n’écarte pas la possibilité de renforcer les Dogues, le dirigeant français préfère tout de même se montrer prudent sur le sujet. Surtout qu’il n’est pas un grand de cette période de recrutement de janvier.

« La stratégie du LOSC est assez simple. Je ne suis pas un grand fan du mercato d’hiver, et on en a aussi parlé avec Paulo. On est bien évidemment en éveil par rapport au marché. Mais quand on dit qu’on a un groupe de qualité, on l’a démontré. On ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. On a des joueurs avec des profils qui nous apportent une vraie valeur ajoutée. Et à ce moment-là on le fera », a expliqué Letang. Conscient qu’il pourrait être amené à puiser dans ses propres forces pour la seconde partie de saison, l’entraîneur lillois aurait d’ores et déjà programmé un premier changement majeur dans son effectif.

LOSC Mercato : Fonseca prêt à donner sa chance à Lucas Chevalier ?

D’après les informations de la presse brésilienne, le LOSC pourrait connaître un chamboulement au poste de gardien de but. En grande difficulté, Léo Jardim se dirigerait vers un départ cet hiver lors du marché des transferts de janvier. En effet, les médias Torcedores et IG Esporte assurent que le portier de 27 ans aurait des touches en Division 2 brésilienne du côté de Vasco de Gama.

Du coup, l’agent du gardien de but lillois, Deco, aurait fait le déplacement à Lille dans la semaine afin de négocier la libération de son client. Pas forcément opposé au départ de Jardim, le club français réclamerait 2 millions d’euros pour laisser partir son numéro 2. Un départ qui pourrait faire les affaires du jeune formé au club, Lucas Chevalier.