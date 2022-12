PSG : Quatre renforts de taille débarquent au Paris Saint-Germain

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 17:04

Alors que la Coupe du monde a pris fin dimanche soir avec la victoire de l'Argentine, le PSG enregistre quatre renforts de taille ce lundi à l'entraînement.

Après la longue trêve liée à la Coupe du monde 2022, les choses sérieuses vont reprendre pour le Paris SG. Le 28 décembre prochain, les joueurs de Christophe Galtier vont retrouver la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes. Avant cela, les Parisiens vont disputer un dernier match amical face à Quevilly mercredi prochain à 12h. Pour Christophe Galtier, l'objectif est d'avoir une équipe extrêmement compétitive le plus rapidement possible afin de poursuivre sa marche en avant au classement, tout en restant invaincue.

Le choc face au RC Lens le 1er janvier prochain est certainement déjà présent dans l'esprit de l'ancien coach du LOSC. Les Lensois n'ont que 5 petits points de retard sur le PSG, et pourraient relancer la course au titre en cas de succès. Pour les deux premières journées de Ligue 1 à la reprise, le Paris Saint-Germain va devoir composer sans ses stars telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Achraf Hakimi. Neymar et Marquinhos, toujours très marqués par l'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie, pourraient également être absents lors du retour des Parisiens à la compétition.

PSG : Quatre joueurs de retour au Camp des Loges ce lundi

D'après les informations du journaliste Hadrien Grenier, de nombreux mondialistes ont fait leur retour ce lundi. Vitinha, Carlos Soler et Pablo Sarabia était présents à l'entraînement du PSG, tandis que Keylor Navas, malheureux avec le Costa Rica, est également revenu au Camp des Loges, et s'est contenté d'un travail en salle. Ces quatre retours font offices de bonnes nouvelles pour Christophe Galtier, qui va pouvoir commencer à bien préparer le match face à Strasbourg qui aura lieu dans 9 jours. Autre précision donnée par le journaliste, Ethan Mbappé et Ilyes Housni étaient également présents avec le reste du groupe professionnel lors de la séance collective du jour.