PSG : Une star du Paris SG pourrait être juste face au Bayern

Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 13:43

Après le Mondial, une star du PSG ne sera pas de retour avant janvier, et risque d'être juste dans sa préparation pour le match du Paris SG face au Bayern.

Dimanche soir, Lionel Messi a accompli le dernier objectif qui lui restait à atteindre dans son incroyable carrière. Dans une finale épique face à l'Equipe de France, le numéro 10 argentin a inscrit un doublé, et a une nouvelle fois porté sa sélection, dans un match qui a dû se jouer jusqu'à la séance de tirs au but pour déterminer le grand vainqueur de cette Coupe du monde 2022. Désormais, l'heure de la fête est venue pour Lionel Messi et les Argentins, qui ont retrouvé leur peuple tôt ce matin à Bueno Aires, et qui vont fêter leur sacre toute la journée avec les supporters de l'Albiceleste.

Derrière, les joueurs bénéficieront de quelques jours de repos, et pour Lionel Messi, le retour aux affaires avec le PSG n'est pas pour tout de suite. En effet, si l'on en croit les informations publiées par L'Équipe, le staff du Paris SG aurait prévu un programme de reprise à la carte pour l'ancien joueur catalan, tout en précisant qu'il ne devrait pas rejouer avant la mi-janvier avec le Paris Saint-Germain.

PSG : Le retour tardif de Lionel Messi, un motif d'inquiétude face au Bayern ?

Si le retour de Lionel Messi à la mi-janvier se confirme, cela signifierait qu'il reviendrait à seulement quatre semaines du choc face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et quand on connait l'importance de ce match pour le club de la Capitale et ses supporters, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.

Le joueur argentin n'aura pas beaucoup de matches pour pouvoir se remettre dans le rythme, et l'imaginer à 100% de ses capacités le 14 février prochain, avec seulement quatre petites semaines de préparation dans les jambes, parait peu probable. Reste plus qu'à espérer que le staff parisien a parfaitement pris ce rendez-vous de Ligue des Champions en considération. Car si Lionel Messi n'est pas prêt face aux Bavarois, la tâche pourrait s'annoncer encore plus compliquée qu'elle ne le sera déjà.