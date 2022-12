FC Barcelone Mercato : Le Barça propose Depay à un club anglais

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 16:00

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone semble vouloir se débarrasser à tout prix de Memphis Depay et aurait proposé le joueur à un nouveau club.

Apparu seulement à trois reprises avec le maillot du FC Barcelone en ce début de saison, Memphis Depay connaît une période très difficile avec le Barça. En effet, l'ancien attaquant de l'OL ne joue plus et ne fait clairement pas partie des plans de Xavi dans son projet de reconstruction du club catalan. Ainsi, chaque jour qui passe, le Néerlandais se rapproche un peu plus de la sortie, et cela se confirme avec les nombreuses informations qui circulent depuis plusieurs semaines au sujet du joueur de 28 ans.

Plusieurs clubs ont déjà été associés au joueur en vue du prochain marché des transferts. En France, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice semblaient vouloir rapatrier le joueur du FC Barcelone tandis que de son côté, le Galatasaray s'est également montré très intéressé par l'attaquant des Pays-Bas. Très récemment, c'est du côté de la Premier League que l'ancien joueur de Manchester United est envoyé.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut envoyer Memphis Depay à Newcastle

Alors que le FC Barcelone vit une situation économique assez difficile, le club verrait d'un bon oeil le départ de Memphis Depay pour se libérer d'un gros salaire au sein du vestiaire, d'autant plus que le Néerlandais ne joue plus en Liga. Ainsi, le média espagnol Fichajes affirme que le Barça aurait contacté le club de Newcastle pour exfiltrer l'attaquant dès le prochain mercato, et ainsi récupérer des indemnités de transferts, tandis que le contrat de Depay se termine en juin prochain.

Le FC Barcelone voudrait profiter du statut de nouveau riche du club de Newcastle, passé sous pavillon saoudien, pour vendre leur joueur à un bon prix. Pour le moment, on ne sait pas encore si le club anglais est intéressé par Memphis Depay, ni si les dirigeants prendront le risque de tenter de relancer un joueur de son standing, alors que les Magpies siègent actuellement à la 3e place de Premier League.