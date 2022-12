FC Barcelone Mercato : Memphis Depay pisté par un grand d'Europe

Publié par Thomas G. le 15 décembre 2022 à 12:51

Barré par une forte concurrence au FC Barcelone, l'attaquant néerlandais Memphis Depay pourrait changer d'air lors du mercato hivernal.

Memphis Depay est l’un des grands perdants du mercato XXL réalisé par le FC Barcelone, l’été dernier. Les arrivées de Raphinha et Robert Lewandowski ont poussé l’international néerlandais sur le banc des remplaçants. En parallèle, les Blaugranas doivent alléger leur effectif pour pouvoir se renforcer lors du mercato hivernal et Memphis Depay pourrait être sacrifié. Après une Coupe du monde réussie, le buteur de 28 ans garde une très belle cote sur le marché des transferts. Arsenal, le FC Séville et Newcastle seraient intéressés par la signature de Memphis Depay cet hiver.

Selon les informations de Sport, le dossier de l’international néerlandais aurait connu un nouveau tournant cette semaine. Le média espagnol indique qu’un nouveau club se serait positionné pour recruter Memphis Depay. Galatasaray souhaiterait convaincre l’attaquant de 28 ans de quitter le FC Barcelone pour découvrir un nouveau défi. Les stambouliotes seraient disposés à payer une indemnité de transfert pour finaliser ce dossier rapidement. Reste à savoir quelles seront les intentions de Memphis Depay pour cette deuxième partie de saison. À l’heure actuelle, l’ancien buteur de l’OL ne souhaiterait pas quitter la Catalogne, son objectif est de regagner la confiance de Xavi. Les dirigeants de Galatasaray vont devoir trouver les bons arguments pour inverser la tendance dans ce dossier.

FC Barcelone Mercato : Le Barça est dans l’attente

Le Barça va devoir patienter avant d’éventuellement se renforcer lors du mercato d’hivernal. Les Blaugranas sont toujours sous la menace d’une sanction de la Liga. Les dirigeants du FC Barcelone doivent rapidement trouver une solution pour réduire la masse salariale. Dans cette optique, les Blaugranas souhaiteraient prolonger Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen et Ousmane Démbelé. Le Barça aurait déjà prévu de faire des proposition aux trois joueurs dans les prochaines semaines pour réduire leurs salaires avec ces nouveaux contrats.