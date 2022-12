PSG Mercato : Un joyau de la Coupe du monde visé par Paris

Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 15:15

À 12 jours de l'ouverture du mercato hivernal, Luis Campos, directeur sportif du PSG, s'active en coulisse pour attirer un champion du monde au Paris SG.

Lors de chaque édition, la Coupe du monde met souvent en lumière de jeunes pépites du football mondial qui se révèle au grand jour à l'occasion de cet évènement planétaire. Cette année, ils sont nombreux à avoir tapé dans l'œil de différents cadors européens grâce à des performances abouties durant la compétition. C'est notamment le cas de plusieurs joueurs marocains comme Sofyan Amrabat,Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, qui ont grandement contribué à l'incroyable parcours du Maroc jusqu'en demi-finale du Mondial. L'autre joueur qui fait fortement parler de lui ces dernières heures est Enzo Fernandez.

Actuellement au Benfica, le milieu de terrain à rayonner avec l'Albiceleste durant cette Coupe du monde, et a eu le privilège d'être nommé meilleur jeune joueur de la compétition. Pourtant, lors des deux premières journées des phases de poules, le jeune joueur de 21 ans n'était même pas titularisé par son sélectionneur. Il aura fallu attendre la troisième journée, et une victoire 2-0 face à la Pologne, pour voir Enzo Fernandez s'imposer définitivement dans le onze titulaires de l'Argentine. Et depuis ces récentes prestations avec son pays, Enzo Fernandez est courtisé dans toute l'Europe.

PSG Mercato : Luis Campos fonce sur Enzo Fernandez

.

Si l'on en croit les informations révélées par O Jogo, de nombreux cadors européen seraient à l'affut pour s'attacher les services du champion du monde. En effet, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone et Chelsea font parties des prétendants sérieux pour Enzo Fernandez.

Mais désormais, le Paris Saint-Germain est également entré dans la danse pour le milieu de terrain argentin. Cependant, les dirigeants du Benfica Lisbonne ne sont pas décidés à lâcher leur prodige avant l'été prochain, et la clause libératoire d'Enzo Fernandez s'élève à 120 millions d'euros. De ce fait, il est peu probable de le voir débarquer rapidement dans la capitale, mais Luis Campos ne devrait pas abandonner la piste pour autant, et il n'est pas à exclure qu'il revienne à la charge dès l'été prochain pour l'attirer au PSG.