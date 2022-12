OM Mercato : Fenerbahçe, Miguel Crespo tranche pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 20:15

En quête de renfort dans l’entrejeu, l’ OM aurait des vues sur Miguel Crespo. Le milieu de terrain de Fenerbahçe a une idée précise sur son avenir.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, la direction l’ OM œuvre déjà pour faire venir de nouveaux renforts. Outre le recrutement d’un nouveau latéral, les dirigeants marseillais travaillent en coulisse sur l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain afin de compenser le probable départ de Gerson. Titulaire indiscutable l'an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international brésilien a été relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille. Le nouvel entraîneur marseillais ne semble pas être un grand fan du joueur de 25 ans et ne serait pas contre son départ.

Devenu indésirable à l’ OM, Gerson est ainsi déterminé à quitter le navire marseillais au plus vite. Son ancien club, Flamengo s’est rapidement positionné pour l’accueillir. Conscient de cette situation, le club phocéen ne reste pas les bras croisés et travaille déjà sur sa succession. Plusieurs pistes sont explorées en interne et l’une des pistes étudiées mènerait à Miguel Crespo, le milieu de terrain franco-portugais de Fenerbahçe.

OM Mercato : Miguel Crespo ne songe pas à un départ de Fenerbahçe

Les dirigeants marseillais entretiennent de bonnes relations avec leurs homologues stambouliotes depuis le récent transfert de Luan Peres. Ceci pourrait donc faciliter les négociations entre les deux écuries. En tout cas, la direction de Fenerbahçe serait prête à céder son joueur à condition de recevoir une offre satisfaisante. Un montant de 10 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Cette somme semble plus ou moins accessible pour les finances de l'Olympique de Marseille.

Mais qu’en pense le principal concerné ? Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, Miguel Crespo ne songe pas vraiment à un départ de la Turquie dès cet hiver. Le journaliste turc Ekrem Konur assure que le joueur de 26 ans est heureux à Fenerbahçe et n’exclut pas l’idée de prolonger son contrat expirant en juin 2024 avec le club turc. Très mal embarquée sur cette piste, la direction de l’ OM devrait se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son entrejeu.