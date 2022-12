OM Mercato : Flamengo, une terrible nouvelle arrive pour Gerson

Publié par Ange A. le 19 décembre 2022 à 05:39

Les dernières nouvelles venues du Brésil concernant le retour de Gerson ne sont guère rassurantes. Le milieu est sur le départ à l’ OM.

Au fil des semaines, la situation de Gerson devient pesante à l’Olympique de Marseille. Le milieu brésilien recruté il y a un an disposé déjà d’un bon de sortie de la direction de Marseille. Le statut de l’international auriverde a changé depuis l’arrivée d’IgorTudor. D’abord repositionné un cran plus haut par son nouvel entraîneur, le milieu de 25 ans n’est plus qu’un simple remplaçant à l’ OM. De quoi pousser vers son départ ds cet hiver. Un retour de Gerson à Flamengo est évoqué depuis plusieurs semaines sans pour autant que le club carioca ne parvienne à répondre aux attentes du club phocéen. Le club provençal ne compte pas en effet brader son milieu auriverde recruté contre 20 millions d’euros l’été dernier.

OM Mercato : Gerson s’élogne d’un retour à Flamengo

Pour Mauro Cezar, Flamengo pourrait faire un trait sur la piste menant à Gerson. Le journaliste brésilien assure que renforcer son entrejeu constitue une priorité pour la formation brésilienne. Un nouveau renfort est notamment attendu pour avant le début du championnat prévu à la reprise ainsi que pour le Mondial des clubs prévu en février. Avec les négociations à la traîne avec l’Olympique de Marseille, Flamengo aurait coché d’autres noms pour se renforcer cet hiver. Le club carioca compte étudier des pistes moins onéreuses que celle menant au sociétaire de l’ OM.

Un coup dur ppour Gerson qui avait fait d’un retour au bercail s apriorité en cas de départ de Marseille. Alors que Flamengo pourrait se retirer, Jorge Sampaoli souhaite signer son ancien protégé. Le technicien argentin a rejoint le FC Séville cette saison. Reste maintenant à savoir si le club andalou dispose de ressources pour répondre aux attentes de Pablo Longoria.