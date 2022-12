PSG Mercato : Paris à la lutte avec le Real et Man City pour un ailier

Publié par Thomas le 21 décembre 2022 à 19:45

Le PSG a tenté de recruter Endrick, désormais au Real Madrid. Le Paris SG fonce sur une nouvelle piste argentine pour ce mercato.

Désireux de rompre avec ses nombreuses désillusions européennes du passé, le Paris Saint-Germain cherche à insuffler une nouvelle ère à son projet QSI. Après s’être séparé de nombreux indésirables l’été dernier (Wijnaldum, Herrera, Paredes, Diallo...), le PSG s’est paré de profils jeunes et prometteurs, capables de porter loin le club en Ligue des Champions ces prochains saisons (transfert définitif de Mendes, Vitinha, Ekitike).

Pour 2023, Luis Campos et son board comptent répéter la formule en s’attachant les services de talents prometteurs afin de sécuriser l'avenir du club Rouge et Bleu. Alors que de nombreux Titi du PSG poussent en interne pour grappiller du temps de jeu, les dirigeants orientent dans le même temps leurs recherches vers l’étranger. Si la sensation Endrick faisait un temps figure de priorité aux yeux du PSG, le joueur de Palmeiras a finalement rejoint le Real Madrid poussant le club parisien à entrevoir d’autres options. Et justement, les Paris Saint-Germain aurait déjà trouvé une alternative au Brésilien.

PSG Mercato : Le Paris SG veut recruter Gianluca Prestianni

D’après les informations d’Ekrem Konur, le PSG aurait dans son viseur le prometteur attaquant du CA Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni. Âgé seulement de 16 ans, le talentueux ailier argentin fait partie des plus grands espoirs du championnat local inscrivant déjà 4 buts en 5 rencontres avec l’équipe jeune du club de Vélez. Surclassé avec les pros cette saison, le natif de Ciudadela est promis à un grand avenir dans le football et ce ne sont pas ses prétendants qui diront le contraire.

En plus du PSG, Prestianni est courtisé par Manchester City et le Real Madrid, comme le révèle l’insider dans un tweet ce mercredi. Des scouts des trois équipes se sont récemment déplacés en Argentine pour superviser l’attaquant polyvalent. Dans le même temps, le PSG ne lâche pas d’autres pistes en Amérique du Sud comme Vitor Roque de Palmeiras.