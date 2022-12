Real Madrid Mercato : Le Real prépare la succession de Carlo Ancelotti

Publié par Thomas G. le 21 décembre 2022 à 22:15

Pisté par la fédération brésilienne, l'avenir de Carlo Ancelotti est incertain et les dirigeants du Real Madrid préparent déjà sa succession.

Le Real Madrid s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire après la fin des travaux du Santiago Bernabeu. L’objectif de Florentino Perez est de démarrer un nouveau projet galactique en recrutant plusieurs joueurs de grand talent lors du prochain mercato estival. Ce nouveau cycle pourrait se faire sans Carlo Ancelotti qui est pisté par la sélection brésilienne suite au départ de Tite. L’entraîneur italien serait ouvert à l’idée de reprendre la Seleção et les Merengues seraient à la recherche de son remplaçant.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid aurait coché deux noms en cas de départ de Carlo Ancelotti. En interne, Alvaro Arbeloa (entraîneur des U19) et Raul Gonzalez (entraîneur de la Castilla) seraient très appréciés par Florentino Perez. Le président du Real pourrait ainsi nommer l’un des deux anciens madrilènes à la tête de l’équipe première si Carlo Ancelotti venait à partir. Les Merengues souhaiteraient installer un jeune entraîneur qui connaît bien l’histoire du club et les enjeux. Raul Gonzalez et Alvaro Arbeloa pourraient donc incarner le nouveau projet du Real Madrid dans les prochains mois.

Real Madrid Mercato : Les Merengues veulent préparer l’avenir

Après avoir bouclé l’arrivée du prodige brésilien Endrick, les Merengues ont pour objectif de recruter Jude Bellingham et Enzo Fernandez. Dans le même temps, le Real Madrid souhaiterait prolonger les contrats de Luka Modric et Toni Kroos d’une année supplémentaire. Les Madrilènes doivent également prendre une décision concernant l’avenir de Carlo Ancelotti.

Le contrat de Carlo Ancelotti expire en juin 2024 et une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. Si l’entraîneur italien ne reprend pas la sélection brésilienne, Alvaro Arbeloa ou Raul Gonzalez pourrait être nommé en 2024. Cette saison sera également décisive pour l'avenir du technicien de 63 ans. En cas de mauvais résultats, les dirigeants du Real Madrid n'hésiteront pas à le remplacer.