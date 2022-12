ASSE Mercato : Revirement sur un dossier prioritaire à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2022 à 19:15

L'ASSE négocie pour recruter un gardien de but au mercato hivernal. On en sait plus sur ce dossier prioritaire de l'AS Saint-Étienne.

À la recherche d’un gardien de but pour se renforcer cet hiver, l’ ASSE a plusieurs noms sur sa shortlist. Ce mercredi, Peuple-Vert a confirmé l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Gautier Larsonneur. La source assure également que le gardien de but de 25 ans souhaite rejoindre l' ASSE, malgré la 20e place qu’ils occupent en ce moment en Ligue 2. Il est pourtant titulaire au sein l’équipe entraînée par Nicolas Rabuel. Le portier prêté aux Valenciennes FC par le Stade Brestois a en effet joué les 15 matchs de la première partie du championnat, en entier. Il a concédé 12 buts, pour 6 clean sheet réussis avec l'actuel 6e de Ligue 2.

ASSE Mercato : Valenciennes réclame 4 M€ pour libérer Larsonneur

Fort de cette performance, le club nordiste ne souhaite pas brader son dernier rempart. D’après les indiscrétions de Foot National, le VAFC se montre très exigeant face à l’intérêt de l’ ASSE. Ce média révèle que la direction de Valenciennes « réclame quatre millions d’euros pour libérer son Gautier Larsonneur », alors que l’ ASSE « a convenu de ne dépenser que trois millions d’euros sur l’ensemble du mercato hivernal ».

Après avoir investi un montant estimé à près d'un million d’euros pour recruter Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre, l'AS Saint-Etienne ne peut évidemment pas s’aligner sur la demande des Valenciennois, si l’on se fie aux informations de la source. Il faut souligner que Gautier Larsonneur est prêté à Valenciennes par le SB29, mais le "Véha" a une option d’une année supplémentaire dans son contrat. Une option, qui si elle est activée, va jusqu’à la fin du bail du gardien de but à Brest.