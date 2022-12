OL Mercato : Chelsea a trouvé le remplaçant de Ziyech à Lyon

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 01:15

Une pépite formée l’ OL serait dans le viseur de Chelsea. Les recruteurs des Blues songeraient à elle, pour remplacer Hakim Ziyech sur le départ.

En plus de Malo Gusto et Castello Lukeba, une autre pépite issue de l’Académie de l’ OL est courtisée, à quelques jours de l'ouverture officielle du mercato d'hiver. Rayan Cherki, c’est de lui qu’il est question, séduit des clubs à l’étranger, grâce à son talent, ses qualités techniques et ses prestations individuelles satisfaisantes avec l’Olympique Lyonnais. Lancé en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, alors qu’il n’avait que 16 ans, le jeune ailier droit poursuit sa progression au sein de son club formateur, l' OL. Cette saison, il a fait 12 apparitions en Ligue 1 pour une seule titularisation. Néanmoins, Rayan Cherki a séduit les recruteurs de Chelsea, qui suivent ses performances depuis des années, en même temps que d’autres jeunes joueurs très prometteurs et à fort potentiel de l’ OL.

OL Mercato : Chelsea songe à Cherki en cas de départ de Ziyech

Selon des informations du journaliste britannique, Rob Pratley, les Blues surveillent Malo Gusto (19 nas) et Castello Lukeba (20 ans), mais surtout Rayan Cherki. Le natif de Lyon « est vu par les recruteurs de Chelsea comme un joueur à fort potentiel de développement, mais aussi de revente », d'après les informations de Mercato Foot Anglais. Le profil du N°18 de l’ OL le place, aux yeux du club de Londres, comme le remplaçant idéal de Hakim Ziyech (29 ans). Ne rentrant pas dans les plans de Graham Potter, et en manque de temps de jeu, l’international marocain (50 sélections, 19 buts) souhaite quitter Chelsea. Idem pour le polyvalent Christian Pulisic (24 ans), qui a été titulaire seulement 3 fois cette saison, et qui est annoncé sur le départ. Quant à Rayan Cherki, il est sous contrat à l’ OL jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 18 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.