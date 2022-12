OM Mercato : Payet, la grosse surprise de Longoria cet hiver ?

Publié par Ange A. le 22 décembre 2022 à 05:35

Relégué sur le banc cette saison, Dimitri Payet pourrait être relancé avec l’ OM au moment où des recrues sont annoncées cet hiver.

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison contrasté. En championnat, l’ OM pointe à la 4e place et reste au contact du Stade Rennais, l’actuel 3e de Ligue 1. En revanche, l’aventure européenne est déjà terminée pour les Olympiens. Dernier de sa poule lors de la phase de poules de la Ligue des champions, le club phocéen n’a pas été reversé en barrages de la Ligue Europa. Pour signer son retour en C1 la saison prochaine, des renforts sont annoncés en Provence cet hiver pour la deuxième moitié de saison. Des signatures sont d’autant plus annoncées pour compenser le départ de Luis Suarez, celui probable de Gerson et la grave blessure d’Amine Harit. Victime d’une rupture des ligaments du genou gauche, le milieu marocain est forfait pour le reste de la saison. Pour la succession d’Harit, Jean-Charles De Bono estime que Pablo Longoria doit miser sur une solution interne.

OM Mercato : Payet la solution à 0€ pour oublier Harit

L’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille estime que le club phocéen peut réaliser des économies en misant sur Dimitri Payet. Le milieu offensif réunionnais a vu son statut changer à l’ OM au lendemain de la nomination d’Igor Tudor. Olympien le plus décisif la saison dernière, le capitaine marseillais n’est plus qu’un simple remplaçant. Auteur d’un but et trois passes en 14 apparitions cette saison, il n’a été titularisé qu’à six reprises depuis le début de la saison.

« Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille », a indiqué l’ancien milieu sur Football Club de Marseille.