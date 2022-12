OM Mercato : Le successeur d'Amine Harit identifié en interne

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 15:45

Désireux de recruter un nouveau milieu offensif pour combler la longue absence de Amine Harit, l’ OM devrait finalement opter pour une solution interne.

L’ OM sera encore actif lors du prochain mercato hivernal, aussi bien dans le sens des départs que celui des arrivées. La direction marseillaise aura plusieurs dossiers à gérer cet hiver, notamment dans l’entrejeu où elle devra trouver un nouveau milieu offensif afin de compenser l’indisponibilité d'Amine Harit. Gravement blessé au genou, lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco (2-3), l’international marocain devrait manquer plusieurs mois de compétition. Il semble même déjà forfait pour le reste de la saison.

Amine Harit laisse ainsi un grand vide qu’il faudra rapidement combler à Marseille. Les dirigeants phocéens ont même déjà dressé une longue liste de joueurs pour le remplacer. Le nom de Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) est déjà évoqué, tout comme celui de Miguel Crespo (Fenerbahçe) que les Marseillais envisageraient de recruter dès l’ouverture de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, l’ OM pourrait opter pour une autre solution en relançant l’un de ses cadres dans le vestiaire, en la personne de Dimitri Payet.

OM Mercato : Le retour en grâce de Dimitri Payet

Le Réunionnais a connu une première partie de saison décevante à l’ OM. Titulaire indiscutable sous l’ère Jorge Sampaoli, le joueur de 35 ans a été relégué au rang de remplaçant de luxe sous les ordres d'Igor Tudor. Les relations entre les deux hommes semblaient plus ou moins difficiles, au point où le capitaine marseillais figurait sur la liste des potentiels partants de l'Olympique de Marseille. Sauf que la donne a visiblement changé ces dernières semaines.

Dimitri Payet a travaillé sans relâche et a profité de la trêve occasionnée par la Coupe du monde au Qatar pour retrouver un bon niveau de jeu. Il a été décisif à deux reprises lors des deux derniers matchs amicaux de l’ OM face à Sassuolo (défaite 2-3) et contre Nîmes Olympique (1-1). Ses performances ne sont pas passées inaperçues. L’Équipe croit savoir Dimitri Payet serait de retour dans les plans de Tudor. Il devrait bénéficier de plus de temps en cette seconde partie de saison, d’autant plus que Gerson se rapproche de la sortie.

Plus forcé qu'autre chose, le retour en grâce de Dimitri Payet semble donc se concrétiser sérieusement à Marseille. Le milieu offensif tant attendu pour remplacer Amine Harit pourrait ainsi être l’ancien joueur de l’ASSE. Quoi qu’il en soit, l'international tricolore devra poursuivre sur ce rythme afin de retrouver sa place de titulaire indiscutable à l’ OM.