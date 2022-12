OM Mercato : Signature imminente de Ronaldo dans son nouveau club

Publié par Thomas le 22 décembre 2022 à 09:15

Convoité par les fans de l'OM depuis l'été dernier, Cristiano Ronaldo est sur le point de s'engager dans une écurie totalement inédite.

La longue traversée du désert devrait prochainement s’arrêter pour Cristiano Ronaldo. Parti de Manchester United en pleine saison et auteur d’une Coupe du Monde décevante, le quintuple Ballon d’Or portugais va prochainement retrouver un nouveau club et son identité ne manque pas de faire parler. Alors qu’il souhaitait de base rejoindre un club européen disputant une grande compétition européenne, l’ancien joueur du Real Madrid serait finalement en partance pour l’Arabie Saoudite.

Si cet été, CR7 avait été associé à plusieurs clubs dont l’ OM de Pablo Longoria, le joueur avait finalement décidé de rester jusqu’à la fin de son contrat à Manchester United. Mais l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc mancunien a finalement fait réfléchir à deux fois le Portugais, qui avait alors perdu sa place de titulaire et le soutien des supporters. À en croire les informations de MARCA, Cristiano Ronaldo serait tombé d’accord ces dernières heures avec le club d’Al-Nassr pour un contrat courant jusqu’en... 2030 !

Le journal espagnol précise qu’il s’agira de 2 ans et demi comme joueur puis le reste en tant qu’ambassadeur du club. L’ex-Red Devil ainsi que sa compagne, Georgina, ont l’intention de visiter la ville de Riyad ces prochains jours. Si leur nouvel environnement leur convient, Ronaldo signera alors son nouveau bail avec le club saoudien.

OM Mercato : Ronaldo à Marseille, un rêve vite éteint par Pablo Longoria

Annoncé en partance de Man United, CR7 était en début de saison proposé à plusieurs écuries disputant la Ligue des Champions par son agent, Jorge Mendes. La star portugaise a tour à tour été offert au Bayern Munich, Chelsea, l’Atlético Madrid, Dortmund et même l’Olympique de Marseille. Un véritable phantasme était alors né de la part des supporters de l’ OM, qui croyaient dur comme fer en la venue de Ronaldo au Vélodrome. Mais si l’attaquant a bien été proposé à Longoria, ce dernier a tout simplement refusé l’offre en début d’été et pour cause, Marseille n’avait pas les moyens d’assurer une telle transaction. " Demander Cristiano Ronaldo à l'OM, avec tout le respect que j'ai, c'est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l' OM. Rêver, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens ", déclarait il y a peu le président olympien.

A 37 ans, le natif de Funchal se faisait alors rembarrer par plusieurs clubs européens que ce soit d’un point de vue sportif ou financier. Récemment, c’est l’Eintracht Francfort qui a refusé les services du Portugais, comme indiqués par deux dirigeants du club allemand cette semaine. " Il nous a été proposé. J'ai le sentiment qu'il a été proposé à tous les clubs de la Ligue des champions ", confirmaient Axel Hellmann et Philip Holzer au micro de DAZN.