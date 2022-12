Manchester United : Cristiano Ronaldo se rapproche d'Al-Nassr

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 17:45

Après une Coupe du monde plus que mitigée, Cristiano Ronaldo doit désormais se retrouver un club après la fin de son aventure à Manchester United.

Cette Coupe du monde 2022 fut sûrement la dernière de Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Portugal. À 37 ans, la carrière de CR7 commence à s'essouffler. Après un début de saison complètement raté avec Manchester United ponctué par plusieurs scandales qui ont régalé la presse britannique, le joueur portugais a finalement quitté Manchester et est désormais libre de tout contrat. Pour le moment, les clubs se font timides pour récupérer le quintuple Ballon d'Or, même si des contrats ont existé avec l'Olympique de Marseille ces derniers mois.

À l'heure actuelle, le nom de CR7 revient avec insistance en Arabie saoudite. En effet, alors que le deal entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr était annoncé comme presque bouclé, la situation était en fait plus compliquée que cela, étant donné que l'international portugais attendait la fin du Mondial 2022 pour prendre une décision sur son avenir et décider de son prochain club, après la fin de son aventure avec Man United il y a de cela quelques semaines.

Manchester United : Al-Nassr est confiant dans le dossier Cristiano Ronaldo

L'enjeu est de taille pour Al-Nassr dans ce dossier. En effet, le club de Riyad, la capitale saoudienne, ne perd pas espoir de recruter Cristiano Ronaldo dans les prochains jours. Alors que le quintuple Ballon d'Or voulait faire une dernière pige en Europe, les deux clubs qui semblaient les plus intéressés, Chelsea et le Sporting CP, mettent beaucoup de temps à se décider. Une aubaine pour le club saoudien qui est prêt à passer la seconde pour conclure l'arrivée de CR7.

Conscient qu'il doit retrouver un club au plus vite, Cristiano Ronaldo serait de moins en moins réticent à rejoindre Al-Nassr. Foot Mercato révèle que le club serait très confiant concernant l'arrivée du champion d'Europe 2016. Du côté de CR7, le contrat de 200 millions d’euros par saison jusqu'en 2025 pourrait être une motivation supplémentaire pour rejoindre l'Arabie saoudite, où il est attendu de pied ferme.