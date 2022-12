OM Mercato : Basile Boli annonce des discussions avec Ronaldo

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 10:24

Malgré plusieurs démentis de Pablo Longoria concernant une arrivée de Cristiano Ronaldo à l' OM, Basile Boli a confirmé des pourparlers.

La rumeur a agité tout le mercato estival de l' OM, et il est fort probable que les supporters marseillais se remettent à rêver. En juillet dernier, alors que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ de Manchester United, une propagande est lancée sur Twitter pour essayer d'attirer le quintuple Ballon d'Or à Marseille. La folie va rapidement gagner la cité phocéenne, qui commencent à croire de plus en plus à une arrivée de la star portugaise. Les semaines passent, et Cristiano Ronaldo ne trouvent toujours pas de club où il pourrait disputer la Ligue des Champions.

Pour les fans de l'Olympique de Marseille, le rêve commence à devenir une réalité, et face à la pression qui ne cesse de s'intensifier, Pablo Longoria prend la parole en fin de mercato, le 25 août dernier au micro de BeIn Sports."Demander Cristiano Ronaldo à l'OM, avec tout le respect que j'ai, c'est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l'OM. Rêver, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens."

OM Mercato : Basile Boli annonce qu'il y avait bien des discussions pour Ronaldo

Invité sur le plateau de NW Sport TV, Basile Boli, ambassadeur de l' OM, a fait d'incroyables révélations concernant la rumeur autour de Cristiano Ronaldo cet été. Si l'on en croit ses propos, des discussions étaient bien en cours pour faire venir CR7 à Marseille. "Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On a vu qu'en étant remplaçant, en jouant des petits bouts de matchs, il n'est pas dans son élément. Il a paru un peu embêté. On espère qu'il va trouver un bon club." Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir sur la Canebière, et qui risquent de relancer la rumeur autour de Cristiano Ronaldo, même si ce dernier semble plus proche que jamais de signer en Arabie saoudite, du côté d'Al-Nassr.