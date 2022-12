OM Mercato : Un obstacle bloque l’arrivée de Malinovskyi à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2022 à 12:45

Toujours à la recherche d’un milieu offensif, l’ OM compte s’offrir les services de Ruslan Malinovskyi. Mais un obstacle de taille freine son transfert.

Il est une cible de longue date de l’ OM. Déjà lors du dernier mercato estival, le club phocéen souhaitait faire venir Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont multiplié les propositions en vue de boucler sa signature. Les Phocéens étaient prêts à inclure Cengiz Ünder dans la transaction afin de faire baisser son prix, en vain. La direction du club italien se montrait très exigeante pour son transfert et est finalement parvenue à conserver son joueur.

Toutefois, la situation de Ruslan Malinovskyi a évolué ces derniers mois. Le joueur de 29 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec la Dea et sera libre de signer où il veut cet hiver. Sa situation contractuelle a rapidement ravivé l’intérêt de l’ OM à son égard. Selon les informations de La Provence, l’international ukrainien reste toujours une cible prioritaire pour l’Olympique de Marseille. Après une première tentative manquée, les dirigeants phocéens comptent donc revenir à la charge pour sa signature, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. Les négociations entre les différentes parties auraient déjà repris.

OM Mercato : L’arrivée de Malinovskyi conditionnée par le départ de Gerson

La direction de l’ OM voudrait recruter Ruslan Malinovskyi dès cet hiver, sous la forme d’un prêt. Et si le club italien ne s’oppose pas à ce genre de transaction, un obstacle freine pour le moment l’aboutissement de ce deal. Le média assure en effet que l'arrivée du milieu ukrainien dans la cité phocéenne ne sera possible qu'en cas de départ de Gerson. L’international brésilien ne fait plus partie des plans d’Igor Tudor et voudrait s’en aller au plus vite. Il semble déterminé à rejoindre Flamengo, son ancien club. Une volonté réciproque, puisque les dirigeants brésiliens ont également entamé les négociations pour boucler sa signature.

Sauf que jusqu’ici, rien n’avance pour son retour au Brésil en raison notamment des exigences financières de l’ OM. Le club phocéen réclamerait pas moins de 20 millions d'euros pour acter son départ, un montant que le club basé à Rio ne peut ou ne veut pas payer. Par conséquent, Gerson est toujours un joueur de l’ OM. Et si son départ ne se concrétise pas cet hiver, cela aurait des répercussions sur le dossier Malinovskyi. Ces deux opérations semblent donc très liées.