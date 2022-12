OM Mercato : Une nouvelle offensive en vue pour Gerson

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2022 à 17:15

En difficulté à l’ OM, Gerson est courtisé par plusieurs formations. Après Flamengo, le FC Séville est prêt à passer à l’offensive pour son transfert.

L’aventure de Gerson à l’ OM touche sans doute à sa fin. Méconnaissable depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain brésilien est déterminé à quitter le navire phocéen dès l’ouverture du mercato hivernal. Et son retour à Flamengo semble sérieusement compromis en raison des exigences financières de l’ OM, le principal concerné campe toujours sur sa position initiale. Il espère changer de club cet hiver. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Mis à part Flamengo, le FC Séville serait aussi très intéressé par son profil. Dans l'optique de renforcer son entrejeu en janvier prochain, le nouvel entraîneur du club andalou, Jorge Sampaoli, militerait en interne pour le recrutement de Gerson. Le coach argentin considérerait son ancien protégé comme le potentiel chaînon manquant de sa nouvelle équipe. Et comme l’indiquait récemment Marca, les dirigeants andalous attendaient de se séparer d’Isco Alarcon avant de lancer les grandes manœuvres pour le milieu offensif de l’ OM. C’est désormais chose faite.

OM Mercato : Gerson pour remplacer Isco au FC Séville ?

La direction du FC Séville a annoncé ce mercredi la résiliation de contrat d'Isco Alarcon. L’international espagnol, qui avait rejoint le club andalou l'été dernier à l'expiration de son contrat au Real Madrid, est à présent libre de tout contrat et devra trouver un nouveau club à la hauteur de ses ambitions. Il laisse ainsi un départ au Séville qu’il faudra rapidement combler. Les dirigeants andalous comptent ainsi lancer les grandes manœuvres pour trouver son successeur au plus vite et leur premier choix se porterait sur Gerson.

Les négociations entre les différentes parties devraient donc s’intensifier dans les semaines à venir. Toutefois, le prix réclamé pour son transfert risque de refroidir les Andalous. L’ OM attendrait pas moins de 20 millions d’euros pour acter le départ de son joueur. Un montant considérable pour un milieu offensif en manque de temps de jeu. Pour parer à tout échec dans ce dossier, le club entraîné par Jorge Sampaoli explorerait en parallèle d’autres pistes. Le nom de Miguel Crespo (Fenerbahçe) est évoqué.