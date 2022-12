FC Barcelone Mercato : Le Barça bloque le transfert de Frenkie de Jong

Publié par Thomas G. le 22 décembre 2022 à 23:45

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l'international néerlandais Frenkie de Jong devrait bientôt être fixé sur son avenir au FC Barcelone.

Frenkie de Jong est l’un des joueurs les plus utilisés par Xavi cette saison et le milieu de 25 ans est devenu indispensable pour le technicien espagnol. L’international néerlandais a su inverser la vapeur après son été mouvementé durant lequel les Catalans souhaitaient le vendre à Manchester United. Frenkie de Jong est désormais un cadre dans le vestiaire du Barça et l'un des hommes fort du nouveau projet des Blaugranas. L’objectif des dirigeants du FC Barcelone est désormais de prolonger Frenkie de Jong dans les prochaines semaines.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Barça considère que l’international néerlandais est un joueur intransférable. Frenkie de Jong fait désormais partie de la liste des intouchables aux côtés de Pedri, Gavi, Ansu Fati, Alejandro Baldé et Ronald Araujo. Les Blaugranas veulent saluer les progrès de Frenkie de Jong avec ce nouveau contrat et réduire son salaire. La prolongation de l’ancien prodige de l’Ajax permettrait au FC Barcelone de réduire la masse salariale afin d’éviter une sanction de la Liga. Les Blaugranas pourraient néanmoins se heurter à la volonté du joueur, Frenkie de Jong souhaite obtenir des garanties avant de prolonger. Le milieu de 25 ans souhaite être définitivement installé en tant que sentinelle devant la défense à la place de Sergio Busquets. Sans accord entre les deux parties, un départ pourrait de nouveau être envisagé.

FC Barcelone Mercato : Deux cadors anglais menacent le Barça

Frenkie de Jong garde une très belle cote sur le marché des transferts. Selon les informations de Fabrizio Romano, deux clubs anglais souhaiteraient l’accueillir. Manchester United et Chelsea seraient disposés à le recruter cet été et offrir 85 millions d’euros pour convaincre le FC Barcelone. Un éventuel transfert permettrait également au milieu néerlandais d’obtenir une augmentation de salaire considérable. Les dirigeants du FC Barcelone vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre Frenkie de Jong de prolonger son contrat au Barça.