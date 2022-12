OM Mercato : Arsenal veut jouer un mauvais tour à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2022 à 15:45

L’ OM, qui souhaite étoffer son effectif, négocie pour s’offrir un attaquant des Bleus. Arsenal compte cependant embêter Marseille sur ce dossier.

La Coupe du monde terminée, la saison peut enfin reprendre pour l’ OM, privé de compétition depuis plus d’un mois. Le club entraîné par Igor Tudor commence progressivement à récupérer ses internationaux mobilisés pour le Mondial 2022. Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu ont déjà repris l’entraînement collectif avec l’Olympique de Marseille, tandis que Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout sont attendus à la Commanderie dès la semaine prochaine.

Si les Marseillais se préparent au mieux pour la reprise du championnat avec la réception de Toulouse jeudi prochain, la direction de l’ OM s’active en coulisse pour le prochain mercato. Le président Pablo Longoria souhaiterait avoir un effectif plus étoffé à partir de janvier 2023 dans l’optique d’aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Le dirigeant phocéen souhaiterait surtout renforcer son secteur offensif et son choix se porterait sur Marcus Thuram. L’Équipe assurait récemment que les dirigeants de l’ OM ont déjà entamé les négociations avec le Borussia Mönchenglabach en vue de boucler sa signature.

OM Mercato : Arsenal menace Marseille pour Marcus Thuram

Sous contrat jusqu'à l'été prochain avec le club allemand, Marcus Thuram refuse jusqu’ici de prolonger son bail. Le joueur de 25 ans pourra donc négocier son futur contrat ailleurs dès cet hiver. Dos au mur, les dirigeants du Borussia Mönchenglabach souhaiteraient de ce fait le vendre en janvier prochain afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison. Les tractations entre les dirigeants marseillais et leurs homologues allemands se poursuivraient dans le but de trouver un terrain d’entente. Le club phocéen serait même prêt à mettre les 10 millions d'euros réclamés pour son transfert.

Sauf que cette opération s’annonce très complexe, car l’ OM n’est pas le seul sur ce dossier. Après le Bayern Munich, l’Inter Milan, Tottenham, Manchester United et Newcastle, c’est autour d’Arsenal de s’immiscer dans la bataille pour la signature de Marcus Thuram. Comme l’indique Bild Sport, les Gunners, à la recherche de bonnes pioches à moindre coût, seraient très intéressés par le mondialiste tricolore. Ils seraient même prêts à passer l’offensive pour son transfert dès cet hiver. Le club londonien voudrait faire du fils de Lilian Thuram sa nouvelle référence au poste de numéro 9, en remplacement de Gabriel Jesus blessé. Arsenal semble ainsi déterminé à contrarier les plans de l’ OM sur cette piste offensive.