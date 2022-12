OL Mercato : Lyon veut se débarrasser d'un défenseur

Publié par Jules le 22 décembre 2022 à 14:30

Tandis que l' OL va jouer son dernier match amical avant la reprise du championnat, Lyon penser déjà à se séparer d'un défenseur.

Avec l'arrivée de Laurent Blanc à l' OL en cours de saison, les lignes pourraient bouger à Lyon. Ainsi, beaucoup de joueurs recrutés sous l'ère Peter Bosz n'auraient plus leur place avec le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais et pourraient être poussés vers la sortie dans les prochains mois. Dans l'autre sens, de nouveaux renforts vont, sans aucun doute, arriver très bientôt pour aider les Gones de Laurent Blanc à décrocher une place européenne à l'issue à la fin de l'exercice 2022-2023, après une entame plus que poussive.

En plus de cela, la vente de l' OL à John Textor devrait permettre à Lyon d'investir dès le prochain mercato, ce qui va forcément pousser des joueurs sur le départ. Alors que Rayan Cherki est annoncé du côté de Chelsea pour pallier le possible départ d'Hakim Ziyech, d'autres joueurs, qui ne se montrent plus aussi performants ces derniers mois, pourraient également prendre la porte à l' OL. C'est notamment le cas de Jérôme Boateng, qui a du mal à montrer tout son talent depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Poussé vers la sortie, Jérôme Boateng veut rester à Lyon

À en croire les informations révélées par L'Équipe dans son édition du jour, l' OL aurait cherché à se débarrasser de Jérôme Boateng en vue du prochain mercato. Cependant, le dossier est plus compliqué que cela car, de son coté, le champion du monde 2014 ne songe pas à un nouveau défi et se sent bien à l'Olympique Lyonnais, ce qui complique un possible départ de l'international allemand de 34 ans.

À la lumière de ces différentes informations, on peut toutefois imaginer que les six prochains mois seront ses derniers à l' OL, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain et qui ne devrait pas être retenu par les Gones. Affaire à suivre donc pour l'expérimenté défenseur central qui connaît quelques pépins physiques depuis le début de saison.