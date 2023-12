Alors que l'OL est la recherche d'un entraineur depuis le limogeage de Fabio Grosso, Pierre Sage serait bien parti pour rester en poste jusqu'à la fin de la saison.

OL-FC Nantes : Pierre Sage tout proche d'un exploit inespéré

Pierre Sage va diriger son 5e match dans la peau d'entraineur intérimaire de l'OL, ce mercredi soir. Son équipe affronte le FC Nantes au Groupama Stadium (à 21h). Lyon est dans un bonne dynamique avant la réception des Canaris. L'équipe du coach provisoire est sur une série de deux victoires, sans buts concédés, respectivement face à Toulouse FC (3-0), puis l'AS Monaco dans la Principauté (0-1).

Grâce à ces deux succès inespérés, l'Olympique Lyonnais est remonté au classement de la dernière place à la 16e. Si Pierre Sage signe une troisième victoire face au FCN, son équipe quitterait la zone rouge avant d'aller à Noël. Ce qui serait un exploit pour le technicien de 44 ans, nommé au pied levé par John Textor sans consulter la direction sportive de l'OL.

Mercato OL : Sage parti pour rester jusqu'à la fin de la saison

Un exploit qui pourrait lui ouvrir les porte de 2024. En effet, L'Equipe croit savoir que Pierre Sage pourrait poursuivre comme entraineur confirmé et ainsi conduire Lyon pendant la deuxième phase du championnat. D'après le média, « l'OL devrait prolonger la mission de son entraineur intérimaire, sauf grosse contre-performance face à Nantes ». Après avoir limogé Laurent Blanc et Fabio Grosso cette même saison, le board lyonnais pencherait plutôt pour une stabilité à la tête de l'encadrement technique. Et le directeur de l'Académie du club rhodanien « convainc tout le monde en interne comme à l'extérieur » comme l'a souligné le quotidien sportif.

En tout cas, Pierre Sage a déjà apporté la confiance dans le vestiaire, la sérénité dans le groupe et pourquoi pas la stabilité à la tête du club. Pour rappel, John Textor avait décidé dans un premier temps de le laisser finir la phase aller du championnat, mais la donne a changé avec les résultats positifs du coach intérimaire.

Mercato : Négociations à l'arrêt avec Genesio, la piste Sampaoli s'éloigne

D'ailleurs le média sportif annonce l'arrêt des négociations avec Bruno Genesio, qui était le favori pour redevenir l'entraineur de l'OL. Il évoque des contacts avec Bruno Genesio, qui « se sont progressivement distendus ces derniers jours, au point d'être désormais au point mort ». Quant aux contacts avec Jorge Sampaoli, « ils sont restés lointains » selon la source, qui croit savoir que Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement à Lyon, « verrait d'un bon œil que le coach intérimaire soit confirmé ».