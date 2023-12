Maintenu en poste jusqu'à la mi-saison, Pierre Sage va-t-il poursuivre l'aventure au-delà ? La question trotte dans les têtes des Lyonnais, après les deux victoires de l'entraineur intérimaire.

Pierre Sage sort l'OL de la dernière place de Ligue 1

L'OL n'est plus la lanterne rouge de la Ligue 1, à la suite de sa victoire sur l'AS Monaco (0-1) au stade Louis-II, vendredi, en ouverture de la 16e journée. Les Gones ont quitté la dernière place du classement et sont provisoirement 16es, avec 13 points. En effet, l'Olympique Lyonnais a signé deux victoires consécutives, sous les ordres de Pierre Sage, le coach intérimaire. Et grâce aux 6 points glanés, Lyon se donne une bouffée d'oxygène avant son dernier match de l'année contre le FC Nantes, mercredi. Avec un bilan de 2 défaites et 2 victoire en 4 matchs, Pierre Sage fait mieux que ses prédécesseurs sur le banc de touche de l'OL : Laurent Blanc (3 défaites, 1 nul) et Fabio Grosso (4 défaites, 2 nuls et 1 victoire).

Sage change la donne à Lyon, la direction en pleine réflexion

Cette réussite du directeur du centre de formation du club rhodanien donne certainement à réfléchir à la direction lyonnaise. Cette dernière a prolongé l'intérim de Pierre Sage jusqu'à Noël et lui cherche un successeur en ce moment. Les noms de Bruno Genesio ou encore de Jorge Sampaoli sont balancés sur la short list de David Friio, le nouveau directeur sportif, chargé par John Textor de trouver un coach à Lyon pour la phase retour du championnat. Toutefois, les résultats du technicien de 44 ans changent forcément la donne. En plus de la confiance de John Textor, Pierre Sage fait l'unanimité dans le vestiaire de l'OL où il a le soutien des cadres : Alexandre Lacazette ou encore Dejan Lovren.

Il est donc probable que les décideurs du club de Lyon songe au maintien du coach intérimaire, dont les débuts étaient déjà prometteurs. Malgré les défaites à Lens (3-2) et à Marseille (3-0), il avait réussi à adhérer les joueurs à son projet et à faire naitre un nouvel état d'esprit dans le vestiaire. Sauf que Pierre Sage n'a pas le diplôme nécessaire pour diriger un club de Ligue 1. De ce fait, John Textor est obligé de payer des amendes à la LFP, pour un montant de 25 000 euros par match dirigé.

OL : Pierre Sage se projette vers l'objectif maintien

Pierre Sage commence pourtant à prendre du plaisir dans le costume d'entraineur de l'équipe professionnelle de l'OL. Sa déclaration après la victoire de son équipe à Monaco dévoile clairement son envie de poursuivre. « Nous avons un objectif à long terme à atteindre, c'est celui de se maintenir en Ligue 1. C'est donc très bien d'avoir gagné, parce que ça nous rapproche de cet objectif. On doit donc se remettre au travail le plus vite possible... »