Alors que l'OL pense à donner sa chance à Pierre Sage, John Textor poursuit sa quête pour la signature d'un nouvel entraîneur pour remplacer Fabio Grosso.

Mercato OL : Fabio Grosso, un os dans la gorge de John Textor

Depuis fin novembre dernier, Fabio Grosso n'est plus un entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le technicien italien et ancien joueur du club a été mis à pied par les dirigeants du club. C'est la conséquence d'une série de mauvais résultats que connaissait le club rhodanien, alors quil venait seulement d'être nommé en septembre, en remplacement de Laurent Blanc. Depuis, c'est Pierre Sage qui assure l'intérim alors que John Textor poursuit la recherche d'un nouvel entraîneur pour les Gones. Un processus qui a du plomb dans l'ail, à cause de Fabio Grosso. En effet, la procédure du licenciement de l'Italien est toujours en cours et reste un blocage au recrutement d'un nouvel entraîneur.

Pierre Sage, le grand gagnant ?

David Friio et son président sont au pied du mur et doivent réagir s'ils tiennent vraiment à recruter un successeur à Fabio Grosso. Selon Le Progrès, la direction lyonnaise n'a toujours pas encore finalisé le départ de son ancien entraîneur. Ce qui risque de ne pas aller à terme avant la fin de ce mois de décembre. Dans cette situation, il est impossible à l'OL de signer un nouveau coach, car la législation française empêche un club que deux personnes occupent le même poste. De ce fait, Pierre Sage pourrait être le grand gagnant, puisque le technicien de 44 ans pourrait se voir maintenir à la tête des Gones jusqu'à la fin de la saison. Une éventualité à laquelle réfléchirait sérieusement John Textor.

La piste Bruno Genesio s'éloigne

Dans sa recherche d'un nouvel entraîneur, l'OL était annoncé sur la piste de plusieurs techniciens. Les noms de Jorge Sampaoli et Bruno Genesio ont été évoqués. Le deuxième avait l'avantage d'être un ancien entraîneur du club et des discussions ont même eu lieu entre les deux parties, mais finalement sans succès. Genesio, débarqué de Rennes, serait désormais sur le point de rejoindre le Besiktas en Turquie.