Nommé par intérim, Pierre Sage n'a pris que peu de temps pour imposer sa marque à une équipe de l'Olympique Lyonnais au bord du précipice.

OL : Trois entraîneurs différents depuis le début de la saison

L'Olympique Lyonnais vit sans doute la pire période de son histoire de club professionnel. Le club flirte constamment avec la relégation après un début de saison catastrophique, notamment marqué par une série de 11 matchs sans la moindre victoire. Les résultats sont si décevants et inquiétants que la direction n'a pas eu du mal à limoger et remplacer ses entraîneurs. Depuis le début de la saison en Ligue, John Textor a déjà fait défiler trois entraîneurs différents sur le banc de touche lyonnais. L'actuel, le troisième de la vague, assure l'intérim depuis la mise à pied du deuxième, qui n'a fait que trois mois après avoir remplacé le premier.

En effet, la chronologie de la valse des entraineurs à l'OL cette saison commence par Laurent Blanc. Au bout de quatre matchs disputés dans la nouvelle saison, il est limogé le 11 septembre 2023. Arrivé en octobre 2022, le technicien français est débarqué après une lourde défaite 4-1 concédée à domicile face au Paris Saint-Germain. Quelques jours après, la direction du club lyonnais annonce la signature de Fabio Grosso. L'Italien avait l'avantage d'être un ancien de la maison et devait tenter de remonter la barre. Mais c'était sans compter que son départ allait être plus rapide que prévu. Après sept matchs, les fruits ne tenaient pas la promesse des fleurs et Grosso est viré à son tour le 30 novembre 2023, pour céder sa place à Pierre Sage.

Pierre Sage, un bilan déjà flatteur

Dos au mur et dans le dur, avec le spectre de la relégation, David Friio et John Textor décident de remettre les clés du camion à un autre technicien de la maison. Pierre Sage, qui s'occupait de la formation à l'OL, est nommé par intérim à la tête de l'équipe professionnelle. Ses débuts étaient un peu compliqués en matière de résultat, mais prometteurs du point de vue caractère et état d'esprit affichés par l'équipe. Deux défaites, 3-2 à Lens puis 3-0 à Marseille, et l'équipe semble avoir retrouvé de l'allant. Les Gones enchaînent deux convaincantes victoires de suite, soit un succès 3-0 face à Toulouse à domicile, mais surtout une victoire 1-0 à l'extérieur face à Monaco. Ce qui permet au club de quitter provisoirement la 18e place, au bout de quatre matchs.

Pierre Sage fait déjà mieux que Blanc et Grosso

En moins d'un moins, le technicien de 44 ans réussit déjà mieux que ses prédécesseurs. En quatre matchs à la tête de Lyon, Pierre Sage a déjà cumulé 6 points, soit une moyenne de 1,50 point pris par match. C'est de loin mieux que le bilan statistique de Laurent Blanc et Fabio Grosso. En quatre matchs, Blanc n'a remporté le moindre match avec les Rhodaniens. Il a laissé le club à la dernière place avec trois défaites et un nul, soit une moyenne de 0,25 point pris par match. Quant à son successeur, il n'en fait pas mieux, même s'il a disputé plus de matchs que les autres. Fabio Grosso a dirigé sept matchs pour une victoire, deux nuls et quatre défaites, soit 0,71 point seulement pris par match.

Pierre Sage, plus fédérateur

Arrivé pour aider le club à se sortir de l'impasse, Fabio Grosso a finalement échoué. Il s'est même mis à dos une partie du vestiaire avec une affaire de taupe qui serait dans le vestiaire lyonnais. Ce qui avait même conduit à l'annulation d'une séance d'entraînement. L'Italien ne s'est pas privé du plaisir de passer le savon à ses joueurs, les menaçant de trouver celui qui file des secrets du groupe. La suite n'est qu'une succession de contre-performances. Une spirale négative qui semble avoir été rompue depuis l'arrivée de Pierre Sage. Malgré des débuts difficiles, il a réussi à adhérer les joueurs à son projet avec un état d'esprit différent. Les récentes sorties des joueurs comme Alexandre Lacazette, Dejan Lovren, confirment l'engagement des joueurs derrière le nouveau patron de la barre technique lyonnaise. Conséquence, deux victoires de suite et du sourire retrouvé dans un vestiaire qui était dans une atmosphère de deuil. Pierre saura-t-il se montrer assez Sage pour opérer la révolution lyonnaise? Seul le temps pourra édifier.