PSG Mercato : 60M€, Luis Campos discute pour une star d'Arsenal

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2022 à 18:15

Le Mondial a donné plusieurs idées à Luis Campos pour renforcer l’effectif du PSG l’été prochain. Une star d'Arsenal pourrait débarquer.

Performant depuis le début de saison, Gabriel Martinelli a juré fidélité à Arsenal. Mais selon la presse, l'ailier brésilien pourrait finalement changer d’air l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur de 21 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail et un départ pourrait être envisagé au terme de l’exercice en cours.

Toujours en quête de nouveaux talents pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain, Luis Campos serait à l’affut pour le compatriote de Neymar. En effet, à en croire les informations de David Daydou, des « discussions sont déjà en cours » entre le conseiller football du PSG et les représentants de Gabriel Martinelli, malgré le souhait du joueur de prolonger son aventure à Londres. D’autant qu’en interne, Neymar pousserait pour une arrivée de son partenaire en sélection.

PSG Mercato : Gabriel Martinelli pour remplacer Kylian Mbappé ?

Il y a quelques jours, le journaliste turc Ekrem Konur révélait déjà que le Paris Saint-Germain surveillerait avec attention la situation de Gabriel Martinelli à Arsenal. Luis Campos semblerait être prêt à saisir la moindre opportunité avec le polyvalent ailier des Gunners. Le club de la capitale pourrait bénéficier d’une surface financière plus large durant l’été 2023, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé.

Pour éventuellement remplacer l’attaquant français, Neymar ferait le forcing en interne afin que le Paris SG recrute Gabriel Martinelli, et en coulisse, les discussions seraient déjà en cours avec les représentants du coéquipier de Bukayo Saka. Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à convaincre le chouchou de Mikel Arteta de quitter Arsenal pour le Paris Saint-Germain, alors qu’une signature est espérée dans les prochaines semaines ou prochains mois, car comme le précise The Telegraph, ces choses-là prennent du temps. Mais la volonté est là et les différentes parties avancent dans le même sens. Pour le site Transfermarkt, l'opération Martinelli pourrait se négocier à hauteur de 60 millions d'euros.