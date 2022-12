Real Madrid Mercato : Le Real s'intéresse à un cadre du Bayern

Publié par Thomas G. le 24 décembre 2022 à 01:21

Toujours en quête d'un renfort défensif, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services d'un cadre du Bayern Munich.

Le Real Madrid devait être un acteur majeur du prochain mercato estival après la fin des travaux du Santiago Bernabeu. Les Madrilènes auront les moyens de se renforcer et Carlo Ancelotti souhaiterait recruter un ou plusieurs défenseurs. L’entraîneur italien n’est pas satisfait par les prestations de Ferland Mendy et d'Alvaro Odriozola. Les deux latéraux pourraient ainsi être vendus puis remplacés cet été.

Dans cette optique, le Real Madrid a multiplié les pistes ces dernières semaines, et les Merengues ont notamment coché les noms de Pedro Porro et Alphonso Davies. Cette semaine, les Madrilènes auraient réactivé la piste menant au défenseur du Bayern Munich. Selon les informations de Defensa Central, l’international canadien est le premier choix de Florentino Pérez et de Carlo Ancelotti pour renforcer la défense du Real Madrid. Alphonso Davies est un jeune défenseur très prometteur, sa qualité de percussion et sa vélocité sont très appréciées par les Merengues.

L’international canadien a de l’expérience avec notamment une Ligue des Champions à son palmarès et Alphonso Davies a récemment participé à sa première Coupe du monde avec sa sélection. À 22 ans, le latéral canadien pourrait être ouvert à l’idée d’un transfert en Espagne après avoir tout gagné en Allemagne. Reste à savoir si le Bayern Munich acceptera de vendre l'un de ses cadres au Real Madrid.

Real Madrid Mercato : La révolution est en marche au Real

Les Merengues souhaitent restructurer leur effectif cette année en recrutant plusieurs joueurs de grand talent. Le Real Madrid veut s’attacher les services de Jude Bellingham et Enzo Fernandez dans les prochains mois. En cas d’échec dans ces dossiers, les Merengues pourraient se tourner vers le milieu italien Manuel Locatelli. En parallèle des éventuelles arrivées, les dirigeants du Real Madrid préparent un dégraissage massif pour homogénéiser le groupe de Carlo Ancelotti. Nacho Fernandez, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, Eden Hazard ou encore Mariano pourraient être sacrifiés.