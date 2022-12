FC Barcelone Mercato : Le Barça reçoit une offre XXL pour Depay

Publié par Thomas G. le 22 décembre 2022 à 10:30

Barré par une concurrence en attaque, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato pour retrouver du temps de jeu.

Le FC Barcelone fait face à une nouvelle crise économique après l’élimination en phase de poules de la Ligue des Champions. Cette sortie prématurée dans la compétition oblige les Blaugranas à chercher des solutions pour éviter une sanction de la part de la Liga. Le Barça pourrait être interdit de recrutement si la situation n’évolue pas dans les prochaines semaines. Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient vendre plusieurs jouers afin de réduire la masse salariale et de renflouer les caisses du club. L’international néerlandais Memphis Depay fait partie des joueurs susceptibles de quitter le Barça lors du mercato hivernal. Le dossier de l’ancien attaquant de l’OL aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Newcastle aurait transmis une première offre de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Memphis Depay. Les Magpies suivent l’international néerlandais depuis l’été dernier et le mercato hivernal pourrait leur permettre d’arriver à leurs fins. Memphis Depay est en manque de temps de jeu au FC Barcelone, et Newcastle est actuellement 3e de Premier League. L’international néerlandais pourrait donc rejoindre les Magpies dans la course à la Ligue des Champions en Premier League. Les dirigeants du Barça seraient ouverts à une vente de l’ancien attaquant de l’OL. Reste à savoir si Memphis Depay acceptera de partir en milieu de saison.

FC Barcelone Mercato : Le Barça doit trouver des solutions

La vente de Memphis Depay pourrait être la première pierre à l’édifice dans la stratégie des dirigeants du FC Barcelone. L’objectif des Blaugranas est de se séparer des joueurs en manque de temps de jeu et de réduire certains salaires. En plus de Memphis Depay, l’international ivoirien Franck Kessié pourrait également quitter le Barça cet hiver. Dans le même temps, les Blaugranas aimeraient prolonger les contrats de Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen et Ousmane Dembélé. Ces prolongations devraient permettre au FC Barcelone de réduire les salaires des trois joueurs avec des contrats plus longs.