FC Barcelone Mercato : Un défenseur des Bleus veut rejoindre le Barça

Publié par Thomas G. le 21 décembre 2022 à 12:30

Toujours en quête de renforts défensifs, les dirigeants du FC Barcelone s'intéressent à un défenseur des Bleus, qui ne serait pas contre.

Le FC Barcelone fait face à une nouvelle crise économique suite à l’élimination prématurée en phase de poules de la Ligue des Champions. Les Blaugranas doivent trouver des solutions pour éviter d’être sanctionnés par la Liga et être interdits de recrutement. Dans le même temps, les dirigeants du Barça sont toujours à la recherche de nouveaux joueurs capables de renforcer l’effectif de Xavi. Les Blaugranas pourraient ainsi se positionner sur des joueurs en instance de départ ou en fin de contrat.

C’est notamment le cas de l'international français, Benjamin Pavard, qui est lié avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2024. Le défenseur de 26 ans ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec les Bavarois et un départ l’été prochain est envisageable. Les dirigeants du Bayern Munich veulent éviter un départ libre et son prix pourrait être bradé à un an de la fin de son contrat. Selon les informations de Bild, Benjamin Pavard souhaiterait quitter le Bayern Munich dès cet été et envisagerait de rejoindre le Barça. Les Blaugranas souhaiteraient profiter de cette aubaine pour enrôler un défenseur polyvalent à moindre coût. Quelques mois après le transfert de Robert Lewandowski, le FC Barcelone et le Bayern pourraient ainsi de nouveau se retrouver à la table des négociations.

FC Barcelone Mercato : Benjamin Pavard pour remplacer Hector Bellerin ?

Cette semaine, les Blaugranas ont décidé de conforter Hector Bellerin dans le groupe de Xavi. Malgré une première partie de saison compliquée, l’international espagnol sera conservé jusqu’à la fin de son contrat. L’ancien défenseur d’Arsenal pourrait néanmoins être remercié en fin de saison avant d’être remplacé par Benjamin Pavard. Cette stratégie permettrait au Barça de faire des économies cet hiver puis de se montrer actif cet été. Reste à savoir si le Bayern Munich acceptera de vendre le défenseur français au FC Barcelone.