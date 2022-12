OGC Nice Mercato : Le Gym fonce sur un international marocain

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 16:51

Désireux de renforcer l'effectif pour faire une bonne deuxième partie de saison, l'OGC Nice veut attirer une sensation du Mondial.

La première partie de saison n'a pas été de tout repos pour Lucien Favre et l'OGC Nice. 9e du championnat avant la trêve, les Aiglons ont connu un début de saison difficile, avec d'importantes déconvenues en Ligue 1, qui ont bien failli coûter la place à Lucien Favre au mois d'octobre dernier. Finalement, le Gym a réussi à se relever, et a été chercher la première place de son groupe en Conference League. Derrière, l'OGC Nice a fini la première partie de championnat avec une victoire face au Stade Brestois et un nul satisfaisant à Lyon.

Maintenant, l'objectif est d'être opérationnel pour les nombreux matchs qui attendent l'OGC Nice dans les semaines à venir. Dans six jours, les Niçois reçoivent le RC Lens, avant de se rendre à Rennes trois jours plus tard. Ensuite, la Coupe de France et la coupe d'Europe feront leur apparition dans le calendrier des Aiglons, ce qui pourrait avoir un impact sur les organismes des joueurs de Lucien Favre. De ce fait, les dirigeants du Gym travaillent d'ores et déjà sur des pistes pour le prochain mercato hivernal.

OGC Nice Mercato : Le Gym se renseigne sur Yahia Attiyat-Allah

Si l'on en croit les informations du Quotidien du Sport, l'OGC Nice s'intéresserait sérieusement au latéral gauche marocain, Yahia Attiyat-Allah, doublure de Noussair Mazraoui pendant la Coupe du monde. Âgé de 27 ans, le joueur évolue actuellement au Wydad Casablanca et est courtisé par le SC Fribourg depuis peu. En fin de contrat à l'issue de la saison, Yahia Attiyat-Allah est estimé à environ 2 millions d'euros sur le marché, et l'OGC Nice pourrait rapidement passer à l'action pour s'attacher les services du défenseur marocain.