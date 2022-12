OGC Nice Mercato : Le Gym et l'AS Monaco ciblent un grand gardien

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 17:30

En Ligue 1, l’ OGC Nice et l’AS Monaco surveillent de près la situation contractuelle d’un grand gardien, en difficulté en Premier League.

L’ OGC Nice et l’AS Monaco sont à la traîne en Ligue 1. Le Gym pointe à la 9e place au classement, tandis que l’ASM est 6e à 14 points du leader, le PSG. Gardien de but titulaire des Aiglons, Kasper Schmeichel (36 ans) n’a pas été à la hauteur des attentes du staff technique niçois. Il a pourtant la confiance de Lucien Favre au détriment de Marcin Bulka (23 ans), qui était promis au poste de N°1, avant l’arrivée de l’international danois à l’ OGC Nice, en août. Ce dernier a concédé 15 buts en 13 matchs de Ligue 1 disputés avec les Aiglons. Si le club azuréen se retrouve dans le ventre mou du classement, c'est en partie à cause des prestations peu convaincantes de Kasper Schmeichel.

Pour rectifier le tir lors de la deuxième partie de la saison, le Gym est attentif à la situation d'Édouard Mendy (30 ans) à Chelsea. Le club de Ligue 1 est intéressé par les services du portier international sénégalais (29 sélections) selon les informations de The Sun. En plus de l’ OGC Nice, l’AS Monaco garde un oeil sur les mouvements du portier des Blues, lequel est en situation délicate à Londres.

OGC Nice Mercato : Le Gym et l'AS Monaco surveillent la situation d'Édouard Mendy

Coupable de bourdes en Ligue des Champions et moins décisif en Premier League, Édouard Mendy a perdu sa place de titulaire à Chelsea au profit de Kepa Arrizabalaga. Désormais relégué sur le banc de touche, le meilleur portier de la saison 2020-2021 est en quête de temps de jeu. N’étant pas le premier choix de Graham Potter, nouveau manager de Chelsea, le Sénégalais visé par l' OGC Nice pourrait être prêté cet hiver. Ce qui pourrait faire l’affaire des Monégasques. À Monaco, il est question ces dernières semaines du probable retour d’Alexander Nübel au Bayern Munich, à la suite de la blessure et de l’indisponibilité de Manuel Neuer. Ainsi, les Asémistes sont à l’affut pour Édouard Mendy, en prévision du départ de l’Allemand.

Mais, vu l'important salaire de l’ancien gardien de but du Stade Rennais, son contrat blindé jusqu’en 2025 et sa valeur marchande estimée à 25 millions d'euros, il est évident que l’ OGC Nice et l’AS Monaco lorgnent le joueur de Chelsea, en vue d’un prêt. Il émargerait à environ 113 000 euros par semaine en Angleterre.