PSG Mercato : La grande annonce de Moukoko sur son avenir

Publié par Ange A. le 24 décembre 2022 à 05:01

Lié au PSG et à d’autres grands clubs, Youssoufa Moukoko a livré un indice sur son futur. Son contrat expire à la fin de la saison.

Le Paris Saint-Germain reste à l’affût de belles opportunités d’affaires sur le mercato. Le PSG suit notamment avec attention la situation de joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Milan Skriniar, dont le bail à l’Inter Milan expire l’été prochain. Ce sera également le cas d’IIkay Gündogan en fin de contrat à Manchester City. Outre ces joueurs confirmés, le club de la capitale est aussi attentif à la situation de Youssoufa Moukoko. Le jeune international allemand se trouve également en fin de contrat au Borussia Dortmund. Outre un intérêt du Paris SG, ceux du FC Barcelone et de Liverpool sont aussi évoqués pour l’attaquant âgé 18 ans. Sur son compte Instagram, le néo-international allemand (2 sélections) s’est livré sur son avenir avec le Borussia Dortmund.

PSG Mercato : La mise au point de Moukouko sur son avenir

L’attaquant du Borussia Dortmund compte finir la saison avec le Borussia Dortmund. Sur le réseau social, il a notamment démenti une rumeur faisant étant de son refus de prolonger son contrat malgré une proposition salariale de 6 millions d’euros annuels. « Je n’accepterai jamais un tel mensonge et je suis encore choqué – c’est honteux. Je me concentre entièrement sur la seconde partie de la saison avec le Borussia Dortmund. Je ne serai jamais plus grand que le club », a indiqué le joueur courtisé par le Paris Saint-Germain.

Son agent avait récemment indiqué qu’aucune négociation n’avait été ouverte en vue de la prolongation de Moukouko. « Je peux confirmer que nous ne sommes actuellement pas proches d’un accord avec le Borussia Dortmund pour signer un nouveau contrat », a assuré Patrick Williams à Sky Sports. En quête de renfort offensif pour suppléer sa triplette Messi-Neymar-Mbappé, le PSG va suivre l’évolution de ce dossier avec attention.