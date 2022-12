ASSE : Réaction de Batlles au boycott des supporters face à Caen

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2022 à 11:25

Laurent Batlles a réagi au boycott des supporters de l’ ASSE face à Caen, à Geoffroy-Guichard, le 30 décembre, lors de la 17e journée de Ligue 2.

Quatre groupes de supporters de l’ ASSE ont décidé de ne pas se déplacer à Geoffroy-Guichard, le vendredi 30 décembre, lors de la 17e journée de Ligue 2. Cela, à l’occasion de la venue du Stade Malherbe de Caen à Saint-Etienne. Ils veulent ainsi manifester leur mécontentement à endroit des dirigeants du club ligérien dont il critique la gestion.

Dans un long communiqué publié depuis le 13 décembre, les Magic Fans, Green Angels, Indépendantistes Stéphanois et l'Union des Supporters Stéphanois ont déclaré : « Kop Nord, Kop Sud, Henri-Point, plus aucune place ne doit se vendre pour ASSE-Caen ». Nous appelons également l'ensemble des abonnés à ne pas se rendre au stade. Il est grand temps pour nous de positionner tous ces coupables face à leurs responsabilités […] ! Montrons-leur que pour nous sauver, nous ne réclamons pas des recrues, mais uniquement leur départ et la vente du club […] »

ASSE : Batlles au sujet du boycott des supporters, « le boycott ? je n'en pense rien »

Au vu de cette décision, nul ne doute que le stade Geoffroy-Guichard sonnera creux dans six jours face au SM Caen. Or l' ASSE, actuelle dernière de Ligue 2, a plus que jamais besoin du soutien de ses supporters pour amorcer sa remontée au classement et se sauver de la relégation en National. Laurent Batlles en est certainement conscient, mais il n’a pas souhaité exprimer son ressenti sur le boycott annoncé par les fans des Verts. Interrogé là-dessus en conférence de presse, le coach de l’ ASSE a répondu : « Le boycott ? Je n'en pense rien. Je ne sais pas quoi en penser, cela leur appartient. »

Avant le match contre le club normand, les Stéphanois se déplacent en Haute-Savoie, lundi, pour y affronter le FC Annecy. Une rencontre pour laquelle les supporters de l’ ASSE affichent déjà complet. Les places qui leur sont réservées dans le parcage visiteurs du Parc des Sports d’Annecy (d’une capacité de 700 places) sont toutes occupées. En plus des 200 places supplémentaires accordées aux Verts selon Evect.