OM Mercato : Une tendance se confirme pour Azzedine Ounahi

Publié par Dylan le 24 décembre 2022 à 14:05

Suivi de près par l'OM, Azzedine Ounahi pourrait bien choisir la destination phocéenne. Une déclaration est venue confirmer cette tendance.

L'Olympique de Marseille va jouer gros en deuxième partie de saison. Éliminé en Ligue des Champions, seule la Ligue 1 et la Coupe de France subsiste dans le calendrier du club phocéen. Autrement dit, il va falloir tout donner dans ces deux dernières compétitions pour sauver la saison. Pour le moment, les hommes d'Igor Tudor pointent à la quatrième place en championnat, avec une unité derrière le Stade Rennais (3ème).

Outre les résultats en dent de scie, l'OM doit faire face au mercato hivernal. Le club peut s'appuyer sur ses bonnes affaires de l'été, avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, Eric Bailly ou encore Nuno Tavares. Mais en ce moment, il doit surtout gérer des départs. Celui de Gerson a été grandement médiatisé et ne fait pas les affaires du président olympien Pablo Longoria. Après un transfert avorté à Flamengo, le joueur n'a toujours pas fait son choix pour son avenir. Rester, partir? Longoria et sa direction semblent avoir du mal à comprendre. Dernièrement, le FC Séville de Jorge Sampaoli (ex-OM) a jeté son dévolu sur le milieu brésilien et espère boucler son arrivée cet hiver.

OM Mercato : Pablo Longoria séduit par Azzedine Ounahi

En charge du mercato de l'OM, Pablo Longoria a déjà ébloui les supporters du club avec les transferts de l'été. C'est pourquoi l'une de ses dernières déclarations dans la presse devrait leur faire à nouveau du bien. Elle évoque avec optimisme le dossier Azzedine Ounahi, sensation du Mondial avec le Maroc : « Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord » a répondu Longoria auprès de L'Equipe.

Cela confirme ainsi l'intérêt de l'OM pour Ounahi et surtout l'espoir de le voir porter à l'avenir les couleurs marseillaises. Toutefois, il est bon de rappeler que Naples et l'Inter Milan suivent également le milieu d'Angers SCO. Les Gli Azzurri seraient même en pôle position dans le dossier selon RMC Sport. De son côté, Ounahi se dit prudent sur son avenir : « Pour être clair avec tout le monde, je n’ai pas de préférence pour tel ou tel championnat parce que je regarde le projet sportif, l’intérêt du club, mais aussi le mien » a déclaré l'international marocain sur le site d'Angers SCO vendredi. Un nouveau feuilleton s'annonce.