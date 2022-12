OM Mercato : Après Gerson, Sampaoli fonce sur un autre Marseillais

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2022 à 20:15

L’entraîneur du FC Séville, Jorge Sampaoli, compte faire son marché du côté l’ OM. En plus Gerson, l’Argentin tente une autre signature à Marseille.

Le mercato hivernal de l’ OM sera très mouvementé. Et si de nouveaux renforts sont attendus à l’Olympique de Marseille en janvier prochain, les dirigeants phocéens s’activent aussi en coulisse pour boucler le départ de quelques joueurs. C’est notamment le cas de Gerson. En froid avec Igor Tudor qui ne le considère pas comme un titulaire, l’international brésilien pensait avoir trouvé la solution pour quitter le navire phocéen au plus vite. Après les sorties médiatiques de son père et agent, Marcao, le milieu de terrain de 25 ans a rapidement entamé les négociations avec Flamengo en vue de boucler son transfert.

Malheureusement pour lui, les exigences financières de l’ OM bloquent jusqu'ici cette opération. Ce désaccord entre les deux écuries pourrait profiter au FC Séville. La presse espagnole révélait récemment que le nouvel entraîneur du club andalou, Jorge Sampaoli aurait demandé à sa direction de se placer sur son ancien protégé à l' OM, en la personne de Gerson. Le technicien argentin considérait son ancien joueur comme le chaînon manquant de son secteur offensif. Il militerait ainsi en interne pour sa venue. Les Andalous préparaient même une offensive en vue de boucler sa signature dès cet hiver.

OM Mercato : Sampaoli vise aussi sur Bamba Dieng

Toutefois, Gerson n’est pas le seul joueur de l’ OM demandé par Jorge Sampaoli. Selon les informations dévoilées par Lahcen Senhaji, Bamba Dieng serait également dans le collimateur du coach argentin. Le jeune attaquant sénégalais traverse actuellement une situation délicate à Marseille, où il doit se contenter d’un faible temps de jeu. Après un transfert manqué à l’OGC Nice dans les ultimes heures du mercato estival, le joueur de 22 ans pourrait finalement aller voir ailleurs dès cet hiver. Son profil correspondrait parfaitement au type d’attaquant recherché par Jorge Sampaoli.

L’Argentin voudrait donc relancer Bamba Dieng cette fois-ci du côté de la Liga. Néanmoins, cette affaire s'annonce difficile pour les pensionnaires du stade Ramon Sanchez Pizjuan. Bien qu'il occupe un rang de simple remplaçant, Bamba Deing demeure sous contrat avec l’ OM jusqu'en juin 2026. À l’instar de Gerson, le FC Séville devra se montrer très généreux pour mener à bien cette opération. Pour l'heure, une seule chose est certaine, l’entraîneur Jorge Sampaoli semble déterminé à recruter certains de ses joueurs à l’ OM.