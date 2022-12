Stade Rennais : Genesio encaisse deux forfaits face à Reims

Publié par Dylan le 25 décembre 2022 à 18:12

L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio doit faire face à deux coups durs en vue du match de reprise en Ligue 1. Les Rouge & Noir se déplacent à Reims.

Le Stade Rennais a terminé sa préparation et s'apprête à reprendre la Ligue 1. Troisième du championnat après 15 journées, le club breton espère poursuivre sur sa lancée du début de saison. Les supporters ont été encore plus gâtés avec une qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Pour rappel, c'est le Shakhtar Donetsk qui croisera la route des Rouge & Noir à ce stade. Un tirage plutôt clément, quand on sait que le FC Nantes a tiré... la Juventus Turin.

Cependant, c'est un adversaire dont il faudra se méfier puisque les Ukrainiens ont terminé troisième de leur groupe en Ligue des Champions. Leur victoire 4-1 sur le terrain du RB Leipzig, le 6 septembre dernier a été le plus bel exploit de leur campagne européenne actuelle. De leur côté, les hommes de Bruno Genesio ont fini deuxièmes de leur groupe en Ligue Europa, juste derrière Fenerbahçe. Une performance qui laissera quand même un goût amer, car Rennes a bouclé la phase de groupes à 2 petits points du club turc. En vue du prochain match contre Reims en Ligue 1, Genesio va encaisser deux premiers coups durs.

Stade Rennais : Désiré Doué et Lorenz Assignon forfaits contre Reims

Déjà indisponibles contre le Stade Brestois en match amical, Désiré Doué et Lorenz Assignon ne feront pas partie du groupe rennais contre Reims. C'est ce qu'informe le journaliste du Parisien Benjamin Quarez sur le réseau social Twitter. Celui-ci précise que Doué ne rejouera pas avant 2 semaines à partir du 24 décembre. Pour ce qui est de Lorenz Assignon, l'absence est estimée entre 3 à 4 semaines.

Difficile de ne pas accuser le coup pour Bruno Genesio, qui aura besoin de ses cadres pour bien négocier la seconde partie de saison. Révélation du club depuis le début de l'exercice, le jeune ailier Désiré Doué a inscrit 3 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues. Le tout à seulement 17 ans. De son côté, Assignon n'est pas souvent titularisé par le coach breton mais l'a été 3 fois en 5 rencontres de Ligue Europa. Les Rennais pourront néanmoins se rassurer en se disant qu'ils n'ont plus perdu depuis le 27 août dernier.