Stade Rennais : Dernière répétition pour le SRFC, la compo face à Brest

Publié par Enzo Vidy le 21 décembre 2022 à 20:45

À huit jours du retour de la Ligue 1 face au Stade de Reims, le Stade Rennais va disputer un dernier match amical jeudi. Le SRFC affrontera Brest.

Le Stade Rennais est proche de faire son grand retour en championnat. Après un mois et demi de trêve liée à la Coupe du monde 2022, les joueurs de Bruno Genesio vont se déplacer à Auguste-Delaune le 29 décembre prochain pour la 16e journée de Ligue 1. Avant cela, les Rennais vont disputer un dernier match amical face au Stade Brestois jeudi soir au Roazhon Park, dans le but de peaufiner les derniers réglages avant la reprise de la Ligue 1.

Cette rencontre durera légèrement plus longtemps qu'un match classique, car l'entraîneur du Stade Rennais à déclarer, devant la presse ce mercredi, que cette affiche face aux Brestois se jouerait en deux mi-temps de 45 minutes, plus 30 minutes supplémentaires. L'occasion parfaite de pouvoir faire jouer tout le monde, d'après les dires de Bruno Genesio. Pour ce dernier match de préparation, le groupe du Stade Rennais n'est pas totalement au complet, car Lorenz Assignon et Désiré Doué sont forfaits. En ce qui concerne les mondialistes, Lovro Majer et Steve Mandanda ne sont pas encore revenus sur Rennes, et devrait être de retour d'ici une semaine.

Stade Rennais : Dogan Alemdar titulaire face à Brest

Avec l'absence de Steve Mandanda, Dogan Alemdar occupera vraisemblablement les cages du Stade Rennais jeudi soir. En ce qui concerne la défense rennaise, Joe Rodon et Arthur Theate, tous les deux absents lors deux derniers matches de préparation, devraient faire leur grand retour dans le onze titulaire, afin de retrouver du rythme pour la reprise du championnat la semaine prochaine.

Pour le reste, Bruno Genesio devrait reconduire les mêmes joueurs qui sont allés chercher deux belles victoires face au Celtic (4-3) et contre le Feyenoord Rotterdam (2-1). Actuellement 3e du classement en Ligue 1, le Stade Rennais devra rapidement prendre des points pour consolider sa place sur le podium, et une victoire jeudi face au Stade Brestois permettrait aux Rouge et Noir de prendre un maximum de points.

La compo probable du Stade Rennais face au Stade Brestois :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, J. Rodon, A. Theate, A. Truffert

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, F. Tait, Xeka, M. Terrier

Attaquants : A. Kalimuendo, A. Gouiri