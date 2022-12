OM Mercato : Cette énorme annonce sur la signature de Ronaldo

Publié par Ange A. le 25 décembre 2022 à 00:50

L’avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur de moult spéculations. Un proche a rétabli la vérité sur sa possible signature à Marseille.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a sans doute loupé sa dernière opportunité de remporter le saint graal. L’attaquant portugais a connu une année 2022 difficile. Entre la perte de l’un de ses jumeaux, ses velléités de départ cet été et cette élimination au Mondial, le quintuple Ballon d’Or n’y est plus. Pire, d’un commun accord son contrat avec Manchester United a été résilié et il est désormais libre de tout contrat. Cet été déjà, son nom avait été associé à pas mal d’écuries qualifiées pour la Ligue des champions. Un transfert de CR7 à l’Olympique de Marseille a notamment circulé. Surtout que l’OM était en quête d’un véritable attaquant de pointe suite au départ d’Arkadiusz Milik. Un proche de buteur lusitanien a fait la lumière sur cette affaire.

OM Mercato : La vérité éclate pour Cristiano Ronaldo

Interrogé par Le 10 Sport, un proche de Cristiano Ronaldo a rétabli la lumière sur ce présumé intérêt de l’Olympique de Marseille. Un intérêt pourtant récemment confirmé par la légende marseillaise Basile Boli. La source assure que le club phocéen n’a jamais contacté la superstar portugaise. « C’est totalement bidon. Boli raconte n’importe quoi. Il n’y a jamais eu de discussion. Et je ne pense pas qu’il y en aura », a livré ce proche du joueur.

Pablo Longoria avait déjà confirmé cette tendance ces dernières semaines. Le président marseillais indiquait notamment que cette opération était hors des cordes de son club d’un point de vue financier. L’OM n’a pas les moyens de répondre aux exigences du Portugais. Désormais libre, CR devrait découvrir un championnat exotique. Un départ vers l’Arabie saoudite avec un énorme contrat serait notamment dans les tuyaux.