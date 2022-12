OM Mercato : La tendance se précise pour l'avenir de Dimitri Payet

Publié par Ange A. le 26 décembre 2022 à 05:31

Dimitri Payet a vu son statut changer suite à la nomination d’Igor Tudor cet été. L’avenir du milieu offensif serait déjà scellé à l’ OM.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a procédé à des changements majeurs au sein de l’effectif olympien. Indispensable sous Jorge Sampaoli, Gerson et Dimitri Payet ne disposent plus de ce statut à l’ OM. Plus que simple remplaçant, le milieu brésilien souhaite quitter le club phocéen. Un retour à Flamengo a longtemps évoqué mais les exigences de Marseille ont refroidi la formation carioca. S’agissant de Payet, son avenir semble également incertain en Provence. Olympien le plus décisif la saison dernière et capitaine depuis le départ de Steve Mandanda, le Réunionnais doit se contenter de bouts de matchs. Pour autant, contrairement à celui de Gerson, son futur ne devrait pas s’écrire loin de la Canebière.

OM Mercato : Pas de départ pour Dimitri Payet cet hiver

Une source proche du club interrogé par L’Équipe a tranché concernant l’avenir de Dimitri Payet. Le milieu âgé de 35 ans devrait disposer d’un meilleur temps de jeu suite à la blessure d’Amine Harit. La saison du Marocain, de nouveau prêté avec option par Schalke 04, est déjà terminée. Le milieu tricolore devrait donc retrouver son statut à l’Olympique de Marseille et devenir une pièce importante du dispositif d’Igor Tudor. Il ne compte qu’un seul but et trois réalisations cette saison en 12 matchs de Ligue 1.

« Notre orientation sur la seconde partie de saison, c’est qu’il doit être un joueur important sur les positions offensives. Dans sa mentalité, son attitude, on ressent une véritable détermination. Les minutes entre attaquants vont être réparties différemment, et Payet, avec son style plus créatif, pourra exister sur certains types de match. C’est cette balance globale qui compte », a assuré la source au quotidien sportif.