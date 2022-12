OM Mercato : Un grand tournant pour l’avenir de Dimitri Payet

Publié par Timothée Jean le 23 décembre 2022 à 17:51

En grande difficulté en début de saison, Dimitri Payet voit sa situation à l’ OM s’améliorer. Il semble avoir retrouvé la confiance d’Igor Tudor.

Il est peut-être trop tôt pour parler d’un retour en grâce, mais force est de constater que Dimitri Payet part de très loin, si bien que ce qui s'est passé durant cette préparation hivernale apparaît déjà comme une petite victoire en soi. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, l’international tricolore a profité de la trêve occasionnée par la Coupe du monde au Qatar pour retrouver un bon niveau de jeu sous le maillot phocéen.

Déjà buteur lors de la défaite de l’ OM face à Sassuolo (2-3), Dimitri Payet a encore trouvé le chemin des filets lors du match nul concédé face à Nîmes Olympique (1-1). Des performances qui ne sont pas passées inaperçues. Consultant pour RMC Sport, Jonatan MacHardy assure en effet que le capitaine marseillais devrait faire son retour dans les plans d’Igor Tudor pour la suite de la saison pour deux raisons précises.

OM Mercato : Dimitri Payet, l’heure de la relance a sonné

Premièrement, l’ OM n’aurait pas les conditions nécessaires pour s’offrir un bon milieu offensif cet hiver, capable de succéder efficacement à Amine Haritblessé. Le club phocéen devrait donc privilégier une solution en interne. Ensuite, le Réunionnais semble plus affûté et a marqué des points lors des deux derniers matchs amicaux de l’ OM. Le joueur de 35 ans devrait ainsi bénéficier de plus de temps de jeu lors de cette seconde partie. « La deuxième partie de saison sera celle de Dimitri Payet. Il va redevenir l'homme central de l'OM et l'une des figures de proue de la Ligue 1 », a confié le journaliste, persuadé que le milieu offensif fera son « retour au premier plan » pour le plus grand bonheur des supporters phocéens.

En enchaînant de belles prestations lors des derniers matchs de l’ OM, Dimitri Payet a su au fil des semaines faire évoluer sa situation à Marseille. Le milieu offensif expérimenté pourrait de ce fait débuter le choc contre Toulouse, prévu le 29 décembre prochain dans le cadre de la reprise de la Ligue 1. En attendant, le numéro 10 marseillais vient de recevoir une belle reconnaissance. Le nom du footballeur de l' OM a été choisi pour rebaptiser l'ancien stade des Canourgues à Salon-de-Provence.