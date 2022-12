FC Nantes Mercato : Un attaquant international se rapproche du FCN

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 18:55

Après avoir annoncé les départs de Dennis Appiah à l'ASSE et Fabio à Grêmio, le FC Nantes se rapproche de la signature d'un ailier.

Les lignes devraient rapidement bouger du côté du FC Nantes. Après son début de saison en dents de scie, le club Jaune et Vert prévoit un chantier important en vue du mercato hivernal. Ce lundi, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a confirmé devant la presse les départs actés de deux défenseurs, à savoir Fabio et Dennis Appiah. Le premier cité est en partance pour Grêmio au Brésil, tandis que le second est tombé d’accord avec l’ ASSE pour un transfert cet hiver.

Deux départs motivés par le retour en forme de l’international camerounais Jean-Charles Castelletto. Mais le mercato du FC Nantes ne devrait pas se conformer à des départs. D’après l’insider Emmanuel Merceron, le board du FCN étudierait le renforcement de trois secteurs de jeu.

FC Nantes Mercato : Plusieurs pistes dont un joli coup en Belgique pour le FCN

Pour remonter rapidement au classement, le FC Nantes a ciblé trois postes à pourvoir cet hiver : en défense, au milieu et sur l’aile. Pour ce qui concerne le dernier profil, les Canaris aimeraient un joueur gaucher capable de rentrer dans le cœur du jeu. D’après les dernières informations de L’Équipe, cette piste pourrait mener à l’international jordanien Moussa Al Tamari. Sous contrat avec le club de Louvain en Belgique, l’attaquant de 25 ans est apparu sur les tablettes du FC Nantes pour la prochaine fenêtre des transferts. Après avoir ciblé François Kamano et Mathieu Valbuena, le FC Nantes confirme ainsi sa volonté de renforcer son animation offensive.

Avant la Coupe du monde, Moussa Al Tamari avait pris part à 17 rencontres de Jupiler Pro League pour 3 buts et 1 passe décisive. À six mois de la fin de son contrat en Belgique, le joueur pourrait coûter aux alentours des 2 millions d’euros au FC Nantes. En ce qui concerne l’entrejeu, l’équipe de Waldemar Kita surveille de près la situation de Glen Kamara, international finlandais de 27 ans évoluant au Glasgow Rangers.