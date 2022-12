ASSE Mercato : Le départ de Laurent Batlles se précise à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 27 décembre 2022 à 09:08

Après sa nouvelle défaite en Ligue 2, lundi soir, contre Annecy, l'ASSE pourrait prochainement annoncer le départ de son entraîneur Laurent Batlles.

La série noire se poursuit pour l’AS Saint-Etienne, battue hier soir 2-1 par le FC Annecy en ouverture de la 16e journée de Ligue 2. Malgré une longue trêve internationale qui aura permis au club de souffler et se restructurer après un début de saison raté, les Verts ne sont finalement pas parvenus à inverser la tendance. Pire encore, l’ ASSE a affiché les mêmes carences qu’avant la Coupe du Monde, de quoi inquiéter davantage des supporters qui craignent chaque jour un peu plus la descente en National. Si rien n’est joué pour le club ligérien, le temps presse et ça, Roland Romeyer le sait. Le président stéphanois, qui s’est récemment rapproché du groupe pro après plus de deux ans de travail à distance, avait posé un ultimatum aux dirigeants de l’ ASSE à commencer par Laurent Batlles.

Le coach de l’AS Saint-Etienne, soutenu par une partie de son staff, avait finalement été maintenu pendant la trêve malgré une place de lanterne rouge. Si beaucoup d’espoirs étaient mis sur le technicien français, la nouvelle débâcle en championnat hier contre Annecy pourrait tout simplement sceller son sort.

ASSE Mercato : Batlles prochainement remplacé à l’AS Saint-Etienne ?

" Pas là pour casser le moral ou quoi mais demain 17h-18h50, la défaite est INTERDITE pour Saint-Étienne. " Avec ce tweet, posté tôt dans la journée de dimanche, l’insider Mohamed Toubache-Ter laissait présager de grandes déconvenues chez les Verts cas de revers contre Annecy. Moins de 24 heures après la rencontre, aucune communication n’a été faite par l’ ASSE mais tout pousse à croire que le club prépare une restructuration d’envergure. Déjà menacé avant la trêve, Laurent Batlles pourrait sous peu être démis de ses fonctions et remplacé par un nouveau coach, dont la philosophie diffère de l’ancien-Troyen.

Si le boad ligérien se veut prudent concernant le sort de son entraîneur, une décision sera prise en vue de la trêve hivernale. Logiquement, Batlles devrait être maintenu face à Caen dans trois jours, mais il ne fait aucun doute que ce dernier ne poursuivra pas l’aventure à l’ ASSE en cas de nouvelle désillusion contre les 7es du championnat. Pour le remplacer, les Verts ont coché le nom de Patrice Garande, qui semble l’option la plus viable à ce stade de l’année pour Sainté.