Real Madrid Mercato : Le Real veut affaiblir le Bayern Munich cet été

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 03:29

Conscient de la nécessité de se renforcer, le Real Madrid pourrait recruter un nouveau défenseur lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid devrait être l’un des acteurs majeurs lors du prochain mercato estival. Les Merengues ont de grandes ambitions et la fin des travaux du Santiago Bernabeu devrait leur permettre de réaliser un grand mercato. Les dirigeants du Real ont d’ores et déjà ciblés les secteurs à renforcer cet été. Les Madrilènes souhaiteraient recruter de nouveaux renforts au milieu de terrain et en défense. Carlo Ancelotti aurait notamment réclamé de nouveaux latéraux à sa direction pour solidifier sa ligne défensive. L’entraîneur italien n’est pas satisfait par les performances d’Alvaro Odriozola et Ferland Mendy.

Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom de l’international canadien Alphonso Davies. Le défenseur du Bayern Munich est très apprécié par le staff madrilène et son expérience des grands rendez-vous pourrait être un avantage. Selon les informations de Marca, le Real Madrid pourrait passer à l’action cet été ou attendre juin 2024 pour recruter Alphonso Davies. Le latéral de 22 ans est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025. Les dirigeants du Real Madrid veulent le convaincre de ne pas prolonger son contrat. Ce scénario pourrait ainsi faciliter la signature d’Alphonso Davies au sein de la Casa Blanca dans deux ans.

Real Madrid Mercato : Le Real prospecte en Bundesliga

En plus d’Alphonso Davies, le Real Madrid est également intéressé par deux autres pépites de Bundesliga. Les Merengues souhaiteraient recruter le défenseur du RB Leipzig, Josko Gvardiol et le milieu du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Le championnat allemand permet aux jeunes talents d’exprimer leur potentiel avant d’éventuellement rejoindre un club plus huppé. Ces dernières années, le Real a pris l’habitude de faire son marché en Bundesliga.

Les Merengues ont notamment recruté Toni Kroos, Dani Carvajal ou encore David Alaba après leur passage dans le championnat allemand. Le Real Madrid pourrait à nouveau adopter cette stratégie dans les prochains mois pour marquer l’histoire en recrutant Josko Gvardiol, Jude Bellingham et Alphonso Davies.