PSG Mercato : C’est confirmé, Jude Bellingham a fait son choix

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2022 à 15:49

Désigné comme l'un des meilleurs milieux au monde, Jude Bellingham intéresse le PSG. Mais la star du Borussia Dortmund a un autre rêve.

Après le tabloïd britannique The Sun hier, c'est au tour de la presse espagnole de confirmer la tendance dans le dossier Jude Bellingham. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich et de Newcastle, le milieu de terrain du Borussia Dortmund aurait d’ores et déjà décidé pour la suite de sa carrière s’il venait à quitter les rangs du BVB.

Selon les renseignements recueillis ce vendredi par les quotidiens Marca et AS, l’international anglais de 19 ans aurait fait d’un transfert au Real Madrid sa priorité numéro 1 en cas de départ. Formé à Birmingham, le joueur ne serait pas intéressé par un retour en Angleterre et estimerait que la Liga est le meilleur endroit pour poursuivre sa progression. De son côté, le Real Madrid se montrerait particulièrement confiant quant à la signature du coéquipier de Thomas Meunier contre un gros chèque.

PSG Mercato : Jude Bellingham au Real Madrid pour 120 millions d'euros ?

Annoncé un peu partout en Europe, Jude Bellingham pourrait rallier le Real Madrid dès l’été prochain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le natif de Birmingham disposerait d’un bon de sortie pour changer d’air à l’issue de la saison en cours. Dans ce dossier, le champion d’Europe en titre compte profiter des excellentes relations entre Florentino Pérez et les dirigeants du Borussia Dortmund pour parvenir à un accord. Le journal AS précise toutefois que le club allemand ne devrait pas laisser partir son joyau anglais pour moins de 120 millions d’euros.

Une somme que Florentino Pérez serait disposé à assumer sans réel problème. Le plan du Real Madrid serait de profiter de l'expérience de Luka Modric, pendant un an jusqu'en 2024, pour façonner Bellingham aux exigences madrilènes, et ensuite lui laisser le leadership du milieu de terrain, avec les autres jeunes talents Edouard Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ernesto Valverde pour l'entourer. Le Paris SG et les autres prétendants du jeune anglais sont donc prévenus.