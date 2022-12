FC Barcelone : Un retour inattendu se confirme au Barça

Publié par Jules le 27 décembre 2022 à 11:10

Durant la Coupe du monde, le FC Barcelone est le club ayant envoyé le plus de ses joueurs en sélection nationale et attend des retours.

Avec pas moins de 18 joueurs du FC Barcelone qui ont participé à la Coupe du monde 2022 qui se tenait au Qatar ces dernières semaines, le Barça est le club ayant envoyé le plus d'internationaux au Moyen-Orient pour cette compétition. Ainsi, le retour au championnat pourrait être plus compliqué que prévu pour les Blaugranas, à cause notamment de l'impact physique d'un Mondial en plein milieu de la saison.

Alors qu'une large partie des internationaux du FC Barcelone est déjà revenue au club durant les derniers jours, d'autres manquent toujours à l'appel. C'est notamment le cas de Jules Koundé, qui a participé à la finale de la Coupe du monde 2022 avec l'Equipe de France, perdue contre l'Argentine aux tirs au but. Concernant l'autre international français, Ousmane Dembélé, les choses seraient différentes puisque l'attaquant aurait déjà repris l'entrainement avec le Barça.

FC Barcelone : Ousmane Dembélé déjà de retour à l'entrainement

D'après les informations de L'Équipe, Ousmane Dembélé était bel et bien présent à l'entrainement du FC Barcelone de ce lundi. En effet, l'attaquant tricolore, qui n'était pas attendu si tôt à Joan Gamper pour la reprise avec les Blaugranas. Finaliste de la Coupe du monde, le joueur devait revenir en milieu de semaine, tout comme Jules Koundé, qui n'a toujours pas repris avec le Barça.

Le retour d'Ousmane Dembélé est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Tandis que Robert Lewandowski a rassuré tout le monde quant à son futur au Barça et sera présent pour la reprise de la Liga ce week-end avec le Barça, les Blaugranas devraient également pouvoir compter sur l'ailier français pour le prochain match contre l'Espanyol Barcelone ce dimanche.