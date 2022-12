ASSE : Trois recrues de Saint-Etienne tapent du poing sur la table

Publié par Thomas le 27 décembre 2022 à 12:27

Les nerfs commencent à se tendre du côté de l' ASSE, de nouveau battue hier en championnat. Trois cadres ont pris la parole pour sonner la révolte.

Les temps sont durs à l’AS Saint-Etienne, dernière de Ligue 2 après 16 journées. Si les supporters ligériens pensaient voir leur équipe revigorée après la trêve occasionnée par la Coupe du monde, la formation de Laurent Batlles a finalement sombré, une nouvelle fois, contre le FC Annecy (défaite 2-1). Une désillusion qui avait débuté dès la première minute de jeu et l’ouverture du score de l’équipe alpine sur une délicieuse Madjer de Moise Sahi Dion. Le buteur malien, bien en jambes, a enfoncé les espoirs de l’ ASSE au retour de la pause, scellant l’issue de la rencontre. Une défaite qui passe mal du côté de Saint-Etienne et qui pourrait tout simplement provoquer le départ de Laurent Batlles, six mois après son arrivée dans la Loire.

"On prend un but très rapidement, on se crée des occasions qu'on n’arrive pas à convertir. C’est le même scénario en 2e mi-temps. On a manqué de concentration. C’est à nous de nous remettre dans le droit chemin, on a un match très important dès vendredi (SM Caen)", a déclaré le défenseur Léo Pétrot après la rencontre. Tout comme l’ancien lorientais, deux autres recrues de l' ASSE ont fait part de leur mécontentement hier soir.

ASSE : Briançon et Lobry haussent également le ton après Annecy

Capitaine de l’ ASSE depuis son arrivée l’été dernier, le défenseur Anthony Briançon garde logiquement un goût amer de l’entame de match des Verts contre les Annéciens. Une fâcheuse tendance à encaisser le premier but tôt dans la rencontre qui pénalise souvent l’AS Saint-Etienne cette saison. "On est forcément déçus. On travaille pendant un mois à mettre en place des choses et on prend un but au bout d'1 min... On ne peut pas démarrer un match avec un but de retard à chaque fois. Avec deux entames de mi-temps catastrophiques, c’est compliqué."

Outre l’ancien nîmois, c’est le milieu offensif Victor Lobry qui a lui aussi tapé du poing sur la table après la défaite. Arrivé en provenance du Pau FC l’été dernier, le joueur de 27 ans a quant à lui tenu à souligner le manque de réalisme stéphanois devant les buts. "Ce qui est récurrent, c’est le manque d’efficacité dans les 2 surfaces. Il faut qu’on reste solidaire et qu’on tire dans le même sens pour avancer. Il ne faut pas lâcher. Comme une équipe qui joue le maintien, on doit se dépouiller les uns pour les autres", a indiqué le joueur de l’ ASSE.