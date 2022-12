Real Madrid Mercato : Le Real pourrait rapatrier un prodige espagnol

Publié par Thomas G. le 27 décembre 2022 à 16:40

Bien décidé à recruter de nouveaux défenseurs, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services d'un jeune espoir espagnol.

Le Real Madrid s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec la fin des travaux du Santiago Bernabeu. Dans le même temps, les Merengues souhaiteraient célébrer la modernisation du stade en démarrant un nouveau projet galactique. Carlo Ancelotti souhaiterait solidifier sa ligne défensive en recrutant de nouveaux défenseurs cet été. Ferland Mendy et Alvaro Odriozola sont sur la sellette et la cellule de recrutement du Real s’active pour dénicher leurs potentiels successeurs.

En plus d’Alphonso Davies et Pedro Porro, le Real Madrid aurait coché le nom d’une pépite espagnole. Selon les informations de Marca, les Merengues seraient très intéressés par le latéral gauche du Rayo Vallecano, Fran Garcia. Le défenseur de 19 ans est très apprécié en interne, d’autant plus que l’espoir espagnol a été formé au sein de la Fabrica. Les Madrilènes pourraient ainsi rapatrier un ancien prodige de leur centre de formation, à l’image du retour de Dani Carvajal en 2013. Fran Garcia est un latéral moderne qui participe aux phases offensives de son équipe et qui est doté d’une qualité technique supérieure à la moyenne. Ces performances cette saison avec le Rayo Vallecano lui ont permis de taper dans l’œil du Real Madrid. Les Merengues devront débourser 5 millions d’euros pour le faire revenir cet été.

Real Madrid Mercato : La nouvelle génération pourrait prendre le pouvoir au Real

Les Merengues ont pour objectif de restructurer l’effectif de Carlo Ancelotti en le rajeunissant lors des prochains mercatos. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait enrôler de jeunes talents comme Alphonso Davies (22 ans), Jude Bellingham (19 ans), Enzo Fernandez (21 ans) ou encore Fran Garcia (19 ans). Le Real Madrid peut également compter sur Rodrygo, Vincius Jr, Federico Valverde et Eduardo Camavinga qui incarnent la nouvelle génération. Les Merengues ont déjà commencé à préparer l’avenir comme en témoigne le transfert de la pépite brésilienne Endrick qui arrivera au Real en 2024.