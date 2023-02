OL Mercato : Pathé Ciss attaque son club après son transfert avorté

Publié par Jules le 01 février 2023 à 14:24

Hier soir, tandis que la clôture du mercato approchait, l' OL était proche de finaliser l'arrivée de Pathé Ciss, qui a finalement échoué.

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts en France, l' OL était encore en train de plancher sur certains dossiers. En début de soirée, les Gones ont d'ailleurs annoncé l'arrivée très attendue de Jeffinho. En parallèle, l'Olympique Lyonnais tentait de recruter un milieu de terrain, comme c'était le cas depuis début de janvier et faisaient le forcing pour récupérer Pathé Ciss en provenance du Rayo Vallecano.

Comme on le sait, cette arrivée n'a pas pu être validée dans le temps imparti, ce qui prive l' OL de tout espoir de recruter un milieu de terrain pour la seconde partie de saison, tandis que les Gones ont tout de même laissé partir 8 joueurs, dont 4 évoluant au milieu de terrain. L'arrivée d'un joueur supplémentaire dans l'entrejeu semblait donc vital pour l'Olympique Lyonnais, qui a essuyé le refus de Joao Gomes quelques jours auparavant.

OL Mercato : Pathé Ciss est furieux contre le Rayo Vallecano

Tandis que les discussions semblaient bien avancer entre l' OL et le Rayo Vallecano concernant le transfert de Pathé Ciss, l'international sénégalais (4 sélections) n'a finalement pas pu rejoindre le Rhône dans les derniers instants du mercato hivernal. Et pour cause, les démarches administratives ont été jugées trop complexes par le club espagnol, qui a donc bloqué le départ du milieu de terrain sénégalais. Une décision que le principal intéressé a beaucoup de mal à digérer.

De son côté, Pathé Ciss était intéressé à l'idée de rejoindre l' OL, et n'a pas apprécié la volte-face de son club. "Ils ont été égoïstes et se sont mal comportés. Ils n'ont pensé qu'à leurs propres intérêts. Ils ont été irresponsables et irrespectueux." À voir maintenant si l'Olympique Lyonnais retentera le coup lors du prochain mercato, dans six mois.