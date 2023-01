FC Lorient Mercato : Le FCL veut un ancien défenseur de Montpellier

Publié par Jules le 12 janvier 2023 à 14:22

Le FC Lorient veut tenter de rester dans la première partie de tableau et s'intéresse à un ancien défenseur de Montpellier.

Actuel 6e de Ligue 1, le FC Lorient a surpris tout le monde en début de saison. Alors que l'on s'attendait à une saison difficile pour les Merlus, les hommes de Régis Le Bris jouent les places européennes après 18 journées. Une place qui est bien au-delà de l'objectif du maintien, qu'ils avaient eu du mal à assurer la saison passée. Pour conserver le même niveau dans la seconde partie du championnat, le FCL va sans doute se renforcer à plusieurs postes, et commence déjà à prospecter le marché.

Avant de recruter, le FC Lorient doit d'abord s'assurer de ne pas se faire piller durant le mercato hivernal. Après la très belle entame d'exercice réalisée par les Lorientais, plusieurs joueurs ont été mis en avant et suscitent l'intérêt de gros clubs européens. C'est notamment le cas de Dango Ouattara, excellent ces derniers mois, et qui intéresse Everton. Une fois que le club sera certain de conserver ses hommes forts, Régis Le Bris devrait commencer à recruter quelques renforts pour continuer à briller en Ligue 1.

FC Lorient Mercato : Le FCL à la lutte avec le Rayo Vallecano pour un latéral

Plusieurs postes sont ciblés par le FC Lorient, notamment celui de latéral gauche, où Vincent Le Goff est un peu seul pour occuper son couloir. Ainsi, Régis Le Bris multiplie les pistes pour se renforcer sur ce côté. La dernière en date mènerait à Pierre Cornud, comme le rapporte Foot Mercato. Prêté au Maccabi Haïfa par le Real Oviedo, le joueur performe en Israël et aurait tapé dans l'oeil du FCL, d'autant que son contrat expire en juin prochain avec le club espagnol.

Formé au Montpellier HSC, puis au Dijon FCO, Pierre Cornud a surtout évolué en Espagne, où le latéral gauche français a pas mal vagabondé. Le Rayo Vallecano, qui a eu plusieurs occasions de le croiser, voudrait également le faire revenir sur la péninsule ibérique. Le FC Lorient devra donc se montrer convaincant pour avoir gain de cause dans ce dossier.